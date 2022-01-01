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Смеситель Frap F4104
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Смесители для кухни
    Смеситель Frap F4104
    Арт. X169820693
    Смеситель Frap F4104

      Смеситель Frap F4104

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820693

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для кухни Frap F4104, данная модель позволяет с лёгкостью регулировать напор и температуру воды, с помощью однорычажного управления. Наличие аэратора в данном приборе помогает обеспечить равномерный поток воды , а также ее смягчение. Специальная сетка внутри устройства отфильтровывает разнообразные примеси. устанавливается на шпильке. Внизу смесителя ставится резинка для того, чтобы смеситель ничего не царапал и не ездил по столешнице, далее вкручиваются шпильки. Эту конструкцию устанавливаем в отверстие, внизу насаживаем на крепление и затягиваем гайками. Современный смеситель – это объединение традиционных конструкционных решений и одновременно с этим самого необычного и смелого дизайна. Подобная сантехника прекрасно подходит тем, кто постоянно стремится идти в ногу со временем. Основной материал данного прибора - латунь, проверенный красивый материал высокого качества, который обеспечивает прекрасное напыление хромированного покрытия. В данном приборе излив имеет возможности вращения, что напрямую положительно влияет на практичность. Смесители оснащаются картриджами из керамики, диаметр составляет 40 мм. Керамика сможет выдержать высокие нагрузки, а кроме этого функционирует с маленьким уровнем шума.