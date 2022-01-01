Смеситель Frap F4104

Смеситель для кухни Frap F4104, данная модель позволяет с лёгкостью регулировать напор и температуру воды, с помощью однорычажного управления. Наличие аэратора в данном приборе помогает обеспечить равномерный поток воды , а также ее смягчение. Специальная сетка внутри устройства отфильтровывает разнообразные примеси. устанавливается на шпильке. Внизу смесителя ставится резинка для того, чтобы смеситель ничего не царапал и не ездил по столешнице, далее вкручиваются шпильки. Эту конструкцию устанавливаем в отверстие, внизу насаживаем на крепление и затягиваем гайками. Современный смеситель – это объединение традиционных конструкционных решений и одновременно с этим самого необычного и смелого дизайна. Подобная сантехника прекрасно подходит тем, кто постоянно стремится идти в ногу со временем. Основной материал данного прибора - латунь, проверенный красивый материал высокого качества, который обеспечивает прекрасное напыление хромированного покрытия. В данном приборе излив имеет возможности вращения, что напрямую положительно влияет на практичность. Смесители оснащаются картриджами из керамики, диаметр составляет 40 мм. Керамика сможет выдержать высокие нагрузки, а кроме этого функционирует с маленьким уровнем шума.