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Смеситель Frap F4098
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Смесители для кухни
    Смеситель Frap F4098
    Арт. X1698206176
    Смеситель Frap F4098

      Смеситель Frap F4098

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1698206176

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для кухни Frap F4098, классический прибор, обладающий двумя вентилями для горячей и холодной воды. Наличие аэратора в смесителе позволяет обеспечить равномерный поток воды и ее относительноесмягчение. Сетка внутри устройства отфильтровывает разнообразные примеси. Данный тип смесителей отличается одним из самых простых видов монтажа, он фиксируется на столешнице или раковине посредством гайки. Она прижимает его к поверхности, закручиваясь с обратной стороны монтажного отверстия. Современный прибор – совмещение традиционного конструкционного решения и вместе с тем самого необычного и смелого оформления. Такая сантехника отлично подходит для тех людей, кто желает шагать в ногу с нашим временем. К представленной группе изделий относится классический тип смесителей, которые сделаны из латуни – надежного, долговечного, прочного металла. Как правило модели данного типа обрабатываются высококачественным покрытием, благодаря чему имеют безупречный вне Излив способен вращаться, что повышает функциональность. Оснащен керамическим картриджем, который эффективно смешивает холодную и горячую воду. Также картридж понижает шум подачи воды. Картридж в диаметре 40 мм. Установка представленной модели осуществляется на одно отверстие под смеситель. 