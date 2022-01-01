Смеситель Frap F4098

Смеситель для кухни Frap F4098, классический прибор, обладающий двумя вентилями для горячей и холодной воды. Наличие аэратора в смесителе позволяет обеспечить равномерный поток воды и ее относительноесмягчение. Сетка внутри устройства отфильтровывает разнообразные примеси. Данный тип смесителей отличается одним из самых простых видов монтажа, он фиксируется на столешнице или раковине посредством гайки. Она прижимает его к поверхности, закручиваясь с обратной стороны монтажного отверстия. Современный прибор – совмещение традиционного конструкционного решения и вместе с тем самого необычного и смелого оформления. Такая сантехника отлично подходит для тех людей, кто желает шагать в ногу с нашим временем. К представленной группе изделий относится классический тип смесителей, которые сделаны из латуни – надежного, долговечного, прочного металла. Как правило модели данного типа обрабатываются высококачественным покрытием, благодаря чему имеют безупречный вне Излив способен вращаться, что повышает функциональность. Оснащен керамическим картриджем, который эффективно смешивает холодную и горячую воду. Также картридж понижает шум подачи воды. Картридж в диаметре 40 мм. Установка представленной модели осуществляется на одно отверстие под смеситель.