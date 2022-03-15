Смеситель для кухни Frap F4502-B
Арт. X169820690
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
Силуминовый смеситель Frap F4502-B для раковины/кухни сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью. Сантехника оснащена рычажной ручкой, поворачивающейся вверх-вниз и вправо-влево для регулировки температуры и интенсивности напора. Внутри рычаг оснащён керамическим картриджем испанской марки Sedal. Стойкое хромированное покрытие защищает корпус от коррозии, механических повреждений. Устанавливается смеситель Frap F4502-B на бортик раковины.
Преимущества
- Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов
- Картриджи и кран-буксы с шумопонижающим эффектом
- Керамический картридж с повышенным ресурсом
- Улучшенный аэратор, смягчающий воду
- Удобное и надежное крепление
- Хромовое покрытие с высокой устойчивостью к агрессивной среде и всевозможным моющим средствам