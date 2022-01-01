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Газовая колонка GAZLUX Economy W-10-C-1
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка GAZLUX Economy W-10-C-1
    Арт. X1695653
    Газовая колонка GAZLUX Economy W-10-C-1

      Газовая колонка GAZLUX Economy W-10-C-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695653

      Характеристики

      Производитель
      		GAZLUX
      Вес, кг
      		11
      Габариты, мм
      		610x350x190
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • GAZLUX Economy W-10-C-1 — универсальный прибор для дома и дачи, который может работать как на природном газе, так и перенастраиваться на сжиженный газ. Достаточно открыть кран, и газовый водонагреватель обеспечит пользователя теплой водой. Устройство контроля тяги с автоотключением оборудования, электрод контроля пламени, датчик максимальной температуры, предохранительный клапан служат для безопасности при работе с газовым прибором.

        Преимущества:

        • Цена на колонку GAZLUX Economy W-10-C-1 в «Бигам» выгодная.
        • Большое количество полезных функций (газ-контроль, эксплуатация на сжиженном газе).
        • Компактные габариты (350x610x190 мм).
        • Настенный тип крепления.
        • Небольшой вес (9.3 кг).