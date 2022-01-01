Газовая колонка GAZLUX Economy W-10-C-1

Преимущества:

Цена на колонку GAZLUX Economy W-10-C-1 в «Бигам» выгодная.

Большое количество полезных функций (газ-контроль, эксплуатация на сжиженном газе).

Компактные габариты (350x610x190 мм).

Настенный тип крепления.

Небольшой вес (9.3 кг).

GAZLUX Economy W-10-C-1 — универсальный прибор для дома и дачи, который может работать как на природном газе, так и перенастраиваться на сжиженный газ. Достаточно открыть кран, и газовый водонагреватель обеспечит пользователя теплой водой. Устройство контроля тяги с автоотключением оборудования, электрод контроля пламени, датчик максимальной температуры, предохранительный клапан служат для безопасности при работе с газовым прибором.