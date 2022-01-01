Газовая колонка GAZLUX Economy W-10-C-1
Арт. X1695653
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|11
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Габариты, мм
|610x350x190
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- GAZLUX Economy W-10-C-1 — универсальный прибор для дома и дачи, который может работать как на природном газе, так и перенастраиваться на сжиженный газ. Достаточно открыть кран, и газовый водонагреватель обеспечит пользователя теплой водой. Устройство контроля тяги с автоотключением оборудования, электрод контроля пламени, датчик максимальной температуры, предохранительный клапан служат для безопасности при работе с газовым прибором.
Преимущества:
- Цена на колонку GAZLUX Economy W-10-C-1 в «Бигам» выгодная.
- Большое количество полезных функций (газ-контроль, эксплуатация на сжиженном газе).
- Компактные габариты (350x610x190 мм).
- Настенный тип крепления.
- Небольшой вес (9.3 кг).