Газовая колонка Superlux 10L CF NG

Преимущества:

Тип системы дымоудаления - B11bs.

Электропитание - 2 x 1.5V LR20.

Минимально допустимая температура в помещении - плюс 5 градусов.

Способ нагрева - газовый.

Способ монтажа - настенный.

Способ установки - вертикальный.

Тип газа - природный газ.

Отвод продуктов сгорания - естественная тяга.

Механическое управление.

Способ розжига - электророзжиг.

Материал теплообменника - медь.

Максимальное давление воды - 10 бар.

Входное давление газа (G20) - 20 мбар.

Количество форсунок - 10.

Максимальный расход газа в режиме ГВС (G20) - 2 м3/ч.

Максимальный расход газа в режиме ГВС (G31) - 0.7 кг/ч.

Комплектация:

Газовая колонка;

Инструкция.

Газовая колонка Ariston SUPERLUX 10L CF представляет собой стационарный бытовой прибор, который служит для приготовления горячей воды. На лицевой панели устройства располагаются специальные ручки, которые позволяют легко настроить рабочие параметры (мощность, температуру воды, скорость протока). Благодаря классическому дизайну модель идеально впишется в интерьер любого помещения.