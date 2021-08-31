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Газовая колонка Superlux 10L CF NG
5.0
1
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Superlux 10L CF NG
    Арт. X16956106
    5.0
    1
    Газовая колонка Superlux 10L CF NG

      Газовая колонка Superlux 10L CF NG

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956106
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Superlux
      Вес, кг
      		8.7
      Габариты, мм
      		550x330x175
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая колонка Ariston SUPERLUX 10L CF представляет собой стационарный бытовой прибор, который служит для приготовления горячей воды. На лицевой панели устройства располагаются специальные ручки, которые позволяют легко настроить рабочие параметры (мощность, температуру воды, скорость протока). Благодаря классическому дизайну модель идеально впишется в интерьер любого помещения.

        Преимущества:

        • Тип системы дымоудаления - B11bs.
        • Электропитание - 2 x 1.5V LR20.
        • Минимально допустимая температура в помещении - плюс 5 градусов.
        • Способ нагрева - газовый.
        • Способ монтажа - настенный.
        • Способ установки - вертикальный.
        • Тип газа - природный газ.
        • Отвод продуктов сгорания - естественная тяга.
        • Механическое управление.
        • Способ розжига - электророзжиг.
        • Материал теплообменника - медь.
        • Максимальное давление воды - 10 бар.
        • Входное давление газа (G20) - 20 мбар.
        • Количество форсунок - 10.
        • Максимальный расход газа в режиме ГВС (G20) - 2 м3/ч.
        • Максимальный расход газа в режиме ГВС (G31) - 0.7 кг/ч.

        Комплектация:

        • Газовая колонка;
        • Инструкция.