Генератор дизельный Denzel DD5800Е
Арт. mir-instrumenta_12359
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|76
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Габариты, мм
|720x520x645
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Напряжение, В
|220
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Стартер
|ручной, электрический
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Мощность генератора максимальная, кВт
|5
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Мощность номинальная при 220В, кВт
|4.5
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Альтернатор
|синхронный
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Дизельные генераторы марки Denzel зарекомендовали себя как надежные источники электроэнергии. Нестабильное напряжение в сети, частые перебои с подачей электроэнергии – типичная проблема при отсутствии современных энергетических магистралей. Решение проблемы довольно простое – достаточно приобрести дизельный генератор, который обеспечит вас электроэнергией на время отключения основного источника. Дизельные генераторы Denzel модели DD5800E при максимальной мощности 5 кВт и номинальной 4,5 кВт в полной мере справляются со своей задачей. Мощности 4,5 кВт вполне достаточно для поддержания основных потребителей энергии. Так, современный холодильник потребляет в среднем 75 Вт/ч, энергосберегающая лампа – 20 Вт/ч. Генерируемое сетевое напряжение соответствует действующим в России стандартам: переменному напряжению 220 В с частотой 50 Гц.
Преимущества
- Дизельные генераторы оснащены четырехтактными двигателями мощностью 9,4 л/с
- Объем заправочной емкости 12,5 литра
- Расход топлива при номинальной нагрузке составляет 1,2 л/ч
- Запуск генератора осуществляется как вручную, так и при помощи электростартера
- Для подключения потребителей генератор оборудован тремя розетками типа IP44
- На каждую розетку установлена защита от перегрузок
- Уровень шума при работе генератора не превышает 85 дБ, что соответствует уровню шума работающего мотоцикла
- Масса генератора составляет 76 кг
- Корпус генератора снабжен транспортировочными колесами, которые упрощают перемещение устройства