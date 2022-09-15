Генератор дизельный Denzel DD5800Е

Преимущества

Дизельные генераторы оснащены четырехтактными двигателями мощностью 9,4 л/с

Объем заправочной емкости 12,5 литра

Расход топлива при номинальной нагрузке составляет 1,2 л/ч

Запуск генератора осуществляется как вручную, так и при помощи электростартера

Для подключения потребителей генератор оборудован тремя розетками типа IP44

На каждую розетку установлена защита от перегрузок

Уровень шума при работе генератора не превышает 85 дБ, что соответствует уровню шума работающего мотоцикла

Масса генератора составляет 76 кг

Корпус генератора снабжен транспортировочными колесами, которые упрощают перемещение устройства

Дизельные генераторы марки Denzel зарекомендовали себя как надежные источники электроэнергии. Нестабильное напряжение в сети, частые перебои с подачей электроэнергии – типичная проблема при отсутствии современных энергетических магистралей. Решение проблемы довольно простое – достаточно приобрести дизельный генератор, который обеспечит вас электроэнергией на время отключения основного источника. Дизельные генераторы Denzel модели DD5800E при максимальной мощности 5 кВт и номинальной 4,5 кВт в полной мере справляются со своей задачей. Мощности 4,5 кВт вполне достаточно для поддержания основных потребителей энергии. Так, современный холодильник потребляет в среднем 75 Вт/ч, энергосберегающая лампа – 20 Вт/ч. Генерируемое сетевое напряжение соответствует действующим в России стандартам: переменному напряжению 220 В с частотой 50 Гц.