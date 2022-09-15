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Генератор дизельный Denzel DD5800Е
5.0
1
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Генератор дизельный Denzel DD5800Е
    Арт. mir-instrumenta_12359
    5.0
    1
    Генератор дизельный Denzel DD5800Е
    Генератор дизельный Denzel DD5800Е
    Генератор дизельный Denzel DD5800Е
    Генератор дизельный Denzel DD5800Е
    Генератор дизельный Denzel DD5800Е
    Генератор дизельный Denzel DD5800Е
    Генератор дизельный Denzel DD5800Е
    Генератор дизельный Denzel DD5800Е
    Генератор дизельный Denzel DD5800Е
    Генератор дизельный Denzel DD5800Е
    Генератор дизельный Denzel DD5800Е
    Генератор дизельный Denzel DD5800Е
    Генератор дизельный Denzel DD5800Е
    Генератор дизельный Denzel DD5800Е

    Генератор дизельный Denzel DD5800Е

    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Арт. mir-instrumenta_12359
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Вес, кг
    		76
    Габариты, мм
    		720x520x645
    Напряжение, В
    		220
    Стартер
    		ручной, электрический
    Мощность генератора максимальная, кВт
    		5
    Мощность номинальная при 220В, кВт
    		4.5
    Альтернатор
    		синхронный
    Автозапуск (ABP/ATS)
    		нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Дизельные генераторы марки Denzel зарекомендовали себя как надежные источники электроэнергии. Нестабильное напряжение в сети, частые перебои с подачей электроэнергии – типичная проблема при отсутствии современных энергетических магистралей. Решение проблемы довольно простое – достаточно приобрести дизельный генератор, который обеспечит вас электроэнергией на время отключения основного источника. Дизельные генераторы Denzel модели DD5800E при максимальной мощности 5 кВт и номинальной 4,5 кВт в полной мере справляются со своей задачей. Мощности 4,5 кВт вполне достаточно для поддержания основных потребителей энергии. Так, современный холодильник потребляет в среднем 75 Вт/ч, энергосберегающая лампа – 20 Вт/ч. Генерируемое сетевое напряжение соответствует действующим в России стандартам: переменному напряжению 220 В с частотой 50 Гц.

      Преимущества

      • Дизельные генераторы оснащены четырехтактными двигателями мощностью 9,4 л/с
      • Объем заправочной емкости 12,5 литра
      • Расход топлива при номинальной нагрузке составляет 1,2 л/ч
      • Запуск генератора осуществляется как вручную, так и при помощи электростартера
      • Для подключения потребителей генератор оборудован тремя розетками типа IP44
      • На каждую розетку установлена защита от перегрузок
      • Уровень шума при работе генератора не превышает 85 дБ, что соответствует уровню шума работающего мотоцикла
      • Масса генератора составляет 76 кг
      • Корпус генератора снабжен транспортировочными колесами, которые упрощают перемещение устройства