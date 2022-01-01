Инвертор EWM PICO162

Преимущества

Аппарат имеет класс защиты IP23

Два вида сварки: ММА и TIG

Аппарат имеет небольшой вес - для более легкой транспортировки

Максимальная эффективность благодаря инверторной сварочной технологии EWM

Мобильность и компактность

Устойчивость к колебаниям сетевого напряжения

Электронное управление вентилятором

Сварочный инвертор EWM PICO 162 090-002040-00502 - профессиональный однофазный аппарат для сварки методом MMA и TIG покрытыми электродами. Используется для сварки низкоуглеродистых, низколегированных и высоколегированных сталей. Диапазон силы тока для сварки MMA регулируется от 10 А до 150 А, а для сварки TIG - от 10 А до 160 А. Максимальная потребляемая мощность для сварки MMA составляет 5.5 кВт, а для сварки TIG - 3.7 кВт. Рекомендуемая мощность генератора 7.5 кВт. Панель управления аппарата имеет индикатор подключения к сети, индикацию срабатывания термозащиты, переключатель режимов TIG/MMA.