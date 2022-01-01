Инвертор EWM PICO162
Арт. X118801
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|5.5
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Макс. сварочный ток MMA, А
|150
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор EWM PICO 162 090-002040-00502 - профессиональный однофазный аппарат для сварки методом MMA и TIG покрытыми электродами. Используется для сварки низкоуглеродистых, низколегированных и высоколегированных сталей. Диапазон силы тока для сварки MMA регулируется от 10 А до 150 А, а для сварки TIG - от 10 А до 160 А. Максимальная потребляемая мощность для сварки MMA составляет 5.5 кВт, а для сварки TIG - 3.7 кВт. Рекомендуемая мощность генератора 7.5 кВт. Панель управления аппарата имеет индикатор подключения к сети, индикацию срабатывания термозащиты, переключатель режимов TIG/MMA.
Преимущества
- Аппарат имеет класс защиты IP23
- Два вида сварки: ММА и TIG
- Аппарат имеет небольшой вес - для более легкой транспортировки
- Максимальная эффективность благодаря инверторной сварочной технологии EWM
- Мобильность и компактность
- Устойчивость к колебаниям сетевого напряжения
- Электронное управление вентилятором