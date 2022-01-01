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Инвертор EWM PICO162
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор EWM PICO162
    Арт. X118801
    Инвертор EWM PICO162
    Инвертор EWM PICO162
    Инвертор EWM PICO162
    Инвертор EWM PICO162
      Инвертор EWM PICO162
      Инвертор EWM PICO162
      Инвертор EWM PICO162
      Инвертор EWM PICO162

      Инвертор EWM PICO162

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X118801

      Характеристики

      Производитель
      		EWM
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		5.5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		150
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор EWM PICO 162 090-002040-00502 - профессиональный однофазный аппарат для сварки методом MMA и TIG покрытыми электродами. Используется для сварки низкоуглеродистых, низколегированных и высоколегированных сталей. Диапазон силы тока для сварки MMA регулируется от 10 А до 150 А, а для сварки TIG - от 10 А до 160 А. Максимальная потребляемая мощность для сварки MMA составляет 5.5 кВт, а для сварки TIG - 3.7 кВт. Рекомендуемая мощность генератора 7.5 кВт. Панель управления аппарата имеет индикатор подключения к сети, индикацию срабатывания термозащиты, переключатель режимов TIG/MMA.

        Преимущества

        • Аппарат имеет класс защиты IP23
        • Два вида сварки: ММА и TIG
        • Аппарат имеет небольшой вес - для более легкой транспортировки
        • Максимальная эффективность благодаря инверторной сварочной технологии EWM
        • Мобильность и компактность
        • Устойчивость к колебаниям сетевого напряжения
        • Электронное управление вентилятором