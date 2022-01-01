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Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 220
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 220
    Арт. geototal_549
    Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 220
    Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 220
      Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 220
      Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 220

      Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 220

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_549

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Макс. мощность, кВт
      		6.39
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 220 А00349 используется как любителями, так и профессионалами для ручной дуговой сварки металлических заготовок покрытыми электродами (ММА). Расширенная комплектация позволяет снизить расходы на приобретении дополнительных аксессуаров. Легкий поджиг дуги способствует получению качественного сварного соединения. Данная модель позволяет производить сваривание заготовок качественно и быстро.

        Преимущества

        • Небольшие габариты и вес
        • Легкое зажигание дуги и перенос металла
        • Защита от перегрева и перенапряжения
        • Прочный корпус
        • Удобное соединение сварочных кабелей и аппарата
        • Долгий срок службы