Преимущества

Небольшие габариты и вес

Легкое зажигание дуги и перенос металла

Защита от перегрева и перенапряжения

Прочный корпус

Удобное соединение сварочных кабелей и аппарата

Долгий срок службы

Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 220 А00349 используется как любителями, так и профессионалами для ручной дуговой сварки металлических заготовок покрытыми электродами (ММА). Расширенная комплектация позволяет снизить расходы на приобретении дополнительных аксессуаров. Легкий поджиг дуги способствует получению качественного сварного соединения. Данная модель позволяет производить сваривание заготовок качественно и быстро.