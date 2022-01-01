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Нагревательный элемент Ita RF 2,0 кВт вер. 10854
1 605 ₽
Тэны для водонагревателей
    Нагревательный элемент Ita RF 2,0 кВт вер. 10854
    Арт. О00000008506
    Нагревательный элемент Ita RF 2,0 кВт вер. 10854
    Нагревательный элемент Ita RF 2,0 кВт вер. 10854
      Нагревательный элемент Ita RF 2,0 кВт вер. 10854
      Нагревательный элемент Ita RF 2,0 кВт вер. 10854

      Нагревательный элемент Ita RF 2,0 кВт вер. 10854

      1 605 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008506

      Характеристики

      Производитель
      		ИТА
      Все характеристики
      1 605 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Нагревательный элемент RF для круглых вертикальных настенных водонагревателей. Два прямых ТЭНа 0.7 + 1.3 кВт на одном штампованном прижимном фланце 64 мм. Контакты под винт M4. ТЭН для вертикальных круглых и плоских водонагревателей. Крепление M6 под анод.

        Объемы баков Термекс, Гарантерм 30 литров, 50 литров, 80 литров, 100 литров, 120 литров, 150 литров. Замена для нагревателей 30042, 20042, 10042, 30052, 20052, 30854, 20854, 10052.