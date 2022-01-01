Нагревательный элемент Ita RF 2,0 кВт вер. 10854

Описание товара:

Нагревательный элемент RF для круглых вертикальных настенных водонагревателей. Два прямых ТЭНа 0.7 + 1.3 кВт на одном штампованном прижимном фланце 64 мм. Контакты под винт M4. ТЭН для вертикальных круглых и плоских водонагревателей. Крепление M6 под анод.

Объемы баков Термекс, Гарантерм 30 литров, 50 литров, 80 литров, 100 литров, 120 литров, 150 литров. Замена для нагревателей 30042, 20042, 10042, 30052, 20052, 30854, 20854, 10052.