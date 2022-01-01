Роликовая опора Jet HRS

Преимущества

Конструкция позволяет осуществлять регулировку положения рольганги по высоте, в диапазоне 600-850 мм

Оснастка имеет устойчивое 3-х опорное основание, изготовлена из серого чугуна и весит 15 кг

Максимальная грузоподъемность опоры составляет 200 кг.

Роликовая опора JET – рольганга, представляет собой комплектующую оснастку для металлообрабатывающих ленточнопильных станков. Опора позволяет осуществлять работы с круглыми и прямоугольными заготовками большой длины. Изделие рассчитано на поддержку длинных заготовок при подаче на станок, для отвода обработанной заготовки по окончанию технологического цикла. Применение рольганги позволяет избежать прогиба заготовки, предотвратив ее деформацию. Диаметр роликов составляет 52 мм, при длине 320 мм.