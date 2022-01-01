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Роликовая опора Jet HRS
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Роликовые опоры для ленточнопильных станков
    Роликовая опора Jet HRS
    Арт. jet_331
    Роликовая опора Jet HRS
    Роликовая опора Jet HRS
    Роликовая опора Jet HRS
      Роликовая опора Jet HRS
      Роликовая опора Jet HRS
      Роликовая опора Jet HRS

      Роликовая опора Jet HRS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_331

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Грузоподъемность, кг
      		200
      Min высота, мм
      		600
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Роликовая опора JET – рольганга, представляет собой комплектующую оснастку для металлообрабатывающих ленточнопильных станков. Опора позволяет осуществлять работы с круглыми и прямоугольными заготовками большой длины. Изделие рассчитано на поддержку длинных заготовок при подаче на станок, для отвода обработанной заготовки по окончанию технологического цикла. Применение рольганги позволяет избежать прогиба заготовки, предотвратив ее деформацию. Диаметр роликов составляет 52 мм, при длине 320 мм.

        Преимущества

        • Конструкция позволяет осуществлять регулировку положения рольганги по высоте, в диапазоне 600-850 мм
        • Оснастка имеет устойчивое 3-х опорное основание, изготовлена из серого чугуна и весит 15 кг
        • Максимальная грузоподъемность опоры составляет 200 кг.