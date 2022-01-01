Корончатое сверло Karnasch Hard-Line 27x55 мм, 20.1316-27

Преимущества

Имеет расширяющуюся спиральную канавку, облегчающую отвод стружки

Снабжается исключительно карбидными пластинами Sandvik, самым лучшим твердым сплавом для сверл

Сложная трехступенчатая геометрия зубьев для уменьшения вибрации, легкости сверления и большего срока службы

Длина рабочей области - 55 мм

Универсальный хвостовик - Nitto + Weldon 19

Сверло корончатое Karnasch HARD-LINE 20.1316-27 предназначено для станков на магнитном основании и стационарных сверлильных станков. Используется для сверления всех типов сталей, в том числе нержавеющей и закаленной, а также чугуна и цветных металлов. Рабочий процесс с применением корончатого сверла данной модели характеризуется мягкостью и высоким качеством.