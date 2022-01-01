Корончатое сверло Karnasch Hard-Line 27x55 мм, 20.1316-27
Арт. X1317120734
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип хвостовика
|Weldon 19
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Длина режущей кромки, мм
|55
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- Сверло корончатое Karnasch HARD-LINE 20.1316-27 предназначено для станков на магнитном основании и стационарных сверлильных станков. Используется для сверления всех типов сталей, в том числе нержавеющей и закаленной, а также чугуна и цветных металлов. Рабочий процесс с применением корончатого сверла данной модели характеризуется мягкостью и высоким качеством.
Преимущества
- Имеет расширяющуюся спиральную канавку, облегчающую отвод стружки
- Снабжается исключительно карбидными пластинами Sandvik, самым лучшим твердым сплавом для сверл
- Сложная трехступенчатая геометрия зубьев для уменьшения вибрации, легкости сверления и большего срока службы
- Длина рабочей области - 55 мм
- Универсальный хвостовик - Nitto + Weldon 19