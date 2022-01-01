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Корончатое сверло Karnasch Hard-Line 27x55 мм, 20.1316-27
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Прочие насадки для металлообрабатывающих станков
    Корончатое сверло Karnasch Hard-Line 27x55 мм, 20.1316-27
    Арт. X1317120734
    Корончатое сверло Karnasch Hard-Line 27x55 мм, 20.1316-27

      Корончатое сверло Karnasch Hard-Line 27x55 мм, 20.1316-27

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317120734

      Характеристики

      Производитель
      		Karnasch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип хвостовика
      		Weldon 19
      Длина режущей кромки, мм
      		55
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло корончатое Karnasch HARD-LINE 20.1316-27 предназначено для станков на магнитном основании и стационарных сверлильных станков. Используется для сверления всех типов сталей, в том числе нержавеющей и закаленной, а также чугуна и цветных металлов. Рабочий процесс с применением корончатого сверла данной модели характеризуется мягкостью и высоким качеством.

        Преимущества

        • Имеет расширяющуюся спиральную канавку, облегчающую отвод стружки
        • Снабжается исключительно карбидными пластинами Sandvik, самым лучшим твердым сплавом для сверл
        • Сложная трехступенчатая геометрия зубьев для уменьшения вибрации, легкости сверления и большего срока службы
        • Длина рабочей области - 55 мм
        • Универсальный хвостовик - Nitto + Weldon 19