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Сверло корончатое T34 601020-030, HSS-Pro, 30х55мм
3 040 ₽
Прочие насадки для металлообрабатывающих станков
    Сверло корончатое T34 601020-030, HSS-Pro, 30х55мм
    Арт. О00000032486
    Сверло корончатое T34 601020-030, HSS-Pro, 30х55мм

      Сверло корончатое T34 601020-030, HSS-Pro, 30х55мм

      3 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032486

      Характеристики

      Производитель
      		T34
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип хвостовика
      		Weldon 19
      Длина режущей кромки, мм
      		55
      Все характеристики

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      3 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло корончатое T34 601020-030, HSS-Pro, 30х55мм - применяется на российском рынке как эффективный инструмент, предназначенный для сверления отверстий в конструкциях из стали.

        Преимущества

        • Работает на магнитных и стационарных сверлильных станках
        • Модель имеет универсальный хвостовик NITTO/UNIVERSAL
        • Изготовлено из быстрорежущей стали HSS-Pro с увеличенным ресурсом
        • Отличается высокой износостойкостью
        • Высокая теплостойкость
        • Возможность перетачивания