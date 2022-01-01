Сверло корончатое T34 601020-020, HSS-Pro, 20х55мм
Арт. О00000012579
Характеристики
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Производитель
|T34
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип хвостовика
|Weldon 19
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Длина режущей кромки, мм
|55
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- Сверло корончатое T34 601020-020, HSS-Pro, 20х55мм - применяется на российском рынке как эффективный инструмент, предназначенный для сверления отверстий в конструкциях из стали.
Преимущества
- Работает на магнитных и стационарных сверлильных станках
- Модель имеет универсальный хвостовик NITTO/UNIVERSAL
- Изготовлено из быстрорежущей стали HSS-Pro с увеличенным ресурсом
- Отличается высокой износостойкостью
- Высокая теплостойкость
- Возможность перетачивания