Сверло корончатое T34 602020-035, TCT-Pro, 35х55мм
Арт. О00000018023
Характеристики
|
Производитель
|T34
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Тип хвостовика
|Weldon 32
|
Длина режущей кромки, мм
|55
Похожие товары с Материал
- Сверло корончатое T34 602020-035, TCT-Pro, 35х55мм - предназначено для сверления стали, алюминия, чугуна, цветных металлов, пластика и различных сплавов. Используется в качестве оснастки для магнитных и стационарных сверлильных станков. Обеспечивает ровный качественный рез с высокой скоростью. Характеризуется увеличенным рабочим ресурсом.
Преимущества
- Для стационарных и магнитных сверлильных станков
- Твердосплавные напайные пластины
- Повышенный рабочий ресурс