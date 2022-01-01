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Сверло корончатое T34 602020-035, TCT-Pro, 35х55мм
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Прочие насадки для металлообрабатывающих станков
    Сверло корончатое T34 602020-035, TCT-Pro, 35х55мм
    Арт. О00000018023
    Сверло корончатое T34 602020-035, TCT-Pro, 35х55мм
    Сверло корончатое T34 602020-035, TCT-Pro, 35х55мм
    Сверло корончатое T34 602020-035, TCT-Pro, 35х55мм
      Сверло корончатое T34 602020-035, TCT-Pro, 35х55мм
      Сверло корончатое T34 602020-035, TCT-Pro, 35х55мм
      Сверло корончатое T34 602020-035, TCT-Pro, 35х55мм

      Сверло корончатое T34 602020-035, TCT-Pro, 35х55мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000018023

      Характеристики

      Производитель
      		T34
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип хвостовика
      		Weldon 32
      Длина режущей кромки, мм
      		55
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло корончатое T34 602020-035, TCT-Pro, 35х55мм - предназначено для сверления стали, алюминия, чугуна, цветных металлов, пластика и различных сплавов. Используется в качестве оснастки для магнитных и стационарных сверлильных станков. Обеспечивает ровный качественный рез с высокой скоростью. Характеризуется увеличенным рабочим ресурсом.

        Преимущества

        • Для стационарных и магнитных сверлильных станков
        • Твердосплавные напайные пластины
        • Повышенный рабочий ресурс