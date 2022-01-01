Преимущества

Для стационарных и магнитных сверлильных станков

Твердосплавные напайные пластины

Повышенный рабочий ресурс

Сверло корончатое T34 602020-035, TCT-Pro, 35х55мм - предназначено для сверления стали, алюминия, чугуна, цветных металлов, пластика и различных сплавов. Используется в качестве оснастки для магнитных и стационарных сверлильных станков. Обеспечивает ровный качественный рез с высокой скоростью. Характеризуется увеличенным рабочим ресурсом.