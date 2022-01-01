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Сверло корончатое T34 601020-016, HSS-Pro, 16х55мм
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Прочие насадки для металлообрабатывающих станков
    Сверло корончатое T34 601020-016, HSS-Pro, 16х55мм
    Арт. О00000012577
    Сверло корончатое T34 601020-016, HSS-Pro, 16х55мм

      Сверло корончатое T34 601020-016, HSS-Pro, 16х55мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012577

      Характеристики

      Производитель
      		T34
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип хвостовика
      		Weldon 19
      Длина режущей кромки, мм
      		55
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло корончатое T34 601020-016, HSS-Pro, 16х55мм - применяется на российском рынке как эффективный инструмент, предназначенный для сверления отверстий в конструкциях из стали.

        Преимущества

        • Работает на магнитных и стационарных сверлильных станках
        • Модель имеет универсальный хвостовик NITTO/UNIVERSAL
        • Изготовлено из быстрорежущей стали HSS-Pro с увеличенным ресурсом
        • Отличается высокой износостойкостью
        • Высокая теплостойкость
        • Возможность перетачивания