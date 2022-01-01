Преимущества

Работает на магнитных и стационарных сверлильных станках

Модель имеет универсальный хвостовик NITTO/UNIVERSAL

Изготовлено из быстрорежущей стали HSS-Pro с увеличенным ресурсом

Отличается высокой износостойкостью

Высокая теплостойкость

Возможность перетачивания

Сверло корончатое T34 601020-027, HSS-Pro, 27х55мм - применяется на российском рынке как эффективный инструмент, предназначенный для сверления отверстий в конструкциях из стали.