Сверло корончатое T34 601020-018, HSS-Pro, 18х55 мм

Преимущества

Быстрорежущая сталь повышенной стойкости HSS-Pro

Высокая скорость сверления

Возможность перетачивания

Универсальный хвостовик NITTO/UNIVERSAL

Компактность

Легкость

Корончатое сверло T34 18х55 из быстрорежущей стали HSS-Pro известно высокой скоростью сверления и применяется для работы со сталями. Модель предназначена для работы на станках с магнитным основанием (с патроном под Weldon 19). Тип хвостовика - универсальный. Компактность и легкость оборудования позволяет сверлить отверстия больших диаметров в сложных условиях (высота, стесненное пространство).