Сверло корончатое T34 601020-018, HSS-Pro, 18х55 мм
Арт. О00000023358
Характеристики
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Производитель
|T34
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип хвостовика
|Weldon 19
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Длина режущей кромки, мм
|55
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- Корончатое сверло T34 18х55 из быстрорежущей стали HSS-Pro известно высокой скоростью сверления и применяется для работы со сталями. Модель предназначена для работы на станках с магнитным основанием (с патроном под Weldon 19). Тип хвостовика - универсальный. Компактность и легкость оборудования позволяет сверлить отверстия больших диаметров в сложных условиях (высота, стесненное пространство).
Преимущества
- Быстрорежущая сталь повышенной стойкости HSS-Pro
- Высокая скорость сверления
- Возможность перетачивания
- Универсальный хвостовик NITTO/UNIVERSAL
- Компактность
- Легкость