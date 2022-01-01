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Сверло корончатое T34 601020-018, HSS-Pro, 18х55 мм
2 305 ₽
Прочие насадки для металлообрабатывающих станков
    Сверло корончатое T34 601020-018, HSS-Pro, 18х55 мм
    Арт. О00000023358
    Сверло корончатое T34 601020-018, HSS-Pro, 18х55 мм

      Сверло корончатое T34 601020-018, HSS-Pro, 18х55 мм

      2 305 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023358

      Характеристики

      Производитель
      		T34
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		Weldon 19
      Длина режущей кромки, мм
      		55
      Все характеристики

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      2 305 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Корончатое сверло T34 18х55 из быстрорежущей стали HSS-Pro известно высокой скоростью сверления и применяется для работы со сталями. Модель предназначена для работы на станках с магнитным основанием (с патроном под Weldon 19). Тип хвостовика - универсальный. Компактность и легкость оборудования позволяет сверлить отверстия больших диаметров в сложных условиях (высота, стесненное пространство).

        Преимущества

        • Быстрорежущая сталь повышенной стойкости HSS-Pro
        • Высокая скорость сверления
        • Возможность перетачивания
        • Универсальный хвостовик NITTO/UNIVERSAL
        • Компактность
        • Легкость