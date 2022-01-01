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Преобразователь ржавчины кислотный Кедр PROTON ПР-500, 0.5 л
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Антипригарные пасты и спреи для сварки
    Преобразователь ржавчины кислотный Кедр PROTON ПР-500, 0.5 л
    Арт. О00000041753
    Преобразователь ржавчины кислотный Кедр PROTON ПР-500, 0.5 л

      Преобразователь ржавчины кислотный Кедр PROTON ПР-500, 0.5 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000041753

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		спрей
      Объем, л
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Преобразователь ржавчины кислотный КЕДР ПР-500 PROTON применяется для: удаления ржавчины с поверхности металла в труднодоступных местах, консервации обработанного участка, защищая поверхность от коррозии, подготовки металлических поверхностей к окраске.

        Преимущества

        • Имеет фасовку в виде флакона с пульверизатором, который имеет два режима – струя или дисперсия
        • Объём – 0.5л