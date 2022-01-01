Преобразователь ржавчины кислотный Кедр PROTON ПР-500, 0.5 л

Преимущества

Имеет фасовку в виде флакона с пульверизатором, который имеет два режима – струя или дисперсия

Объём – 0.5л

Преобразователь ржавчины кислотный КЕДР ПР-500 PROTON применяется для: удаления ржавчины с поверхности металла в труднодоступных местах, консервации обработанного участка, защищая поверхность от коррозии, подготовки металлических поверхностей к окраске.