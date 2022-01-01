Преобразователь ржавчины кислотный Кедр PROTON ПР-500, 0.5 л
Арт. О00000041753
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|спрей
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Объем, л
|0.5
- Преобразователь ржавчины кислотный КЕДР ПР-500 PROTON применяется для: удаления ржавчины с поверхности металла в труднодоступных местах, консервации обработанного участка, защищая поверхность от коррозии, подготовки металлических поверхностей к окраске.
Преимущества
- Имеет фасовку в виде флакона с пульверизатором, который имеет два режима – струя или дисперсия
- Объём – 0.5л