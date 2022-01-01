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Сопло газовое коническое (12.5 мм) Кедр 8017581 для M-24 PRIME
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Сопла
    Сопло газовое коническое (12.5 мм) Кедр 8017581 для M-24 PRIME
    Арт. О00000025956
    Сопло газовое коническое (12.5 мм) Кедр 8017581 для M-24 PRIME
    Сопло газовое коническое (12.5 мм) Кедр 8017581 для M-24 PRIME
      Сопло газовое коническое (12.5 мм) Кедр 8017581 для M-24 PRIME
      Сопло газовое коническое (12.5 мм) Кедр 8017581 для M-24 PRIME

      Сопло газовое коническое (12.5 мм) Кедр 8017581 для M-24 PRIME

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000025956

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло газовое коническое (12.5 мм) Кедр 8017581 - является необходимой запчастью для работы горелок MIG. Совместимо с горелкой М-24 PRIME. Применяется для формирования равномерного потока газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом. Форма — коническое. Важным моментом при выборе сопла считается его внутренний выходной диаметр, он выбирается в соответствии с шириной зоны свариваемых кромок.

        Преимущества

        • Диаметр - 12.5 мм
        • Совместимо с горелкой М-24 PRIME