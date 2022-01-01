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Сопло газовое коническое (16 мм) MIG-36 PRO Кедр 7160067
355 ₽
Сопла
    Сопло газовое коническое Кедр MIG-36 PRO, Ø 16 мм
    Арт. О00000025977
    Сопло газовое коническое (16 мм) MIG-36 PRO Кедр 7160067
    Сопло газовое коническое (16 мм) MIG-36 PRO Кедр 7160067
    Сопло газовое коническое (16 мм) MIG-36 PRO Кедр 7160067
      Сопло газовое коническое (16 мм) MIG-36 PRO Кедр 7160067
      Сопло газовое коническое (16 мм) MIG-36 PRO Кедр 7160067
      Сопло газовое коническое (16 мм) MIG-36 PRO Кедр 7160067

      Сопло газовое коническое Кедр MIG-36 PRO, Ø 16 мм

      355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025977

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло газовое коническое (16 мм) MIG-36 PRO Кедр 7160067 - предназначено для горелки Mig 36 PRO. Применяется для формирования равномерного потока газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Важным моментом при выборе сопла считается его внутренний выходной диаметр, он выбирается в соответствии с шириной зоны свариваемых кромок.

        Преимущества

        • Имеет высокую износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом
        • Тип — МIG
        • Для горелки — Mig-36
        • Диаметр — 16мм