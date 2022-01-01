Сопло газовое коническое Кедр MIG-36 PRO, Ø 16 мм
Арт. О00000025977
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло газовое коническое (16 мм) MIG-36 PRO Кедр 7160067 - предназначено для горелки Mig 36 PRO. Применяется для формирования равномерного потока газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Важным моментом при выборе сопла считается его внутренний выходной диаметр, он выбирается в соответствии с шириной зоны свариваемых кромок.
Преимущества
- Имеет высокую износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом
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Тип — МIG
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Для горелки — Mig-36
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Диаметр — 16мм