Преимущества

Имеет высокую износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом

Тип — МIG

Для горелки — Mig-36

Диаметр — 16мм

Сопло газовое коническое (16 мм) MIG-36 PRO Кедр 7160067 - предназначено для горелки Mig 36 PRO. Применяется для формирования равномерного потока газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Важным моментом при выборе сопла считается его внутренний выходной диаметр, он выбирается в соответствии с шириной зоны свариваемых кромок.