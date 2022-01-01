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Лодочный мотор Хопер 520 New 4640009484546/1
Найти аналог
Лодочные моторы
    Лодочный мотор Хопер 520 New 4640009484546/1
    Арт. О00000015086
    Лодочный мотор Хопер 520 New 4640009484546/1

      Лодочный мотор Хопер 520 New 4640009484546/1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000015086

      Характеристики

      Производитель
      		Хопер
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Аварийный выключатель
      		Нет
      Сцепление центробежного типа
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лодочный мотор ХОПЕР 520 NEW 4640009484546/1 облегчает передвижение легкой, небольшой лодки по воде.

        Преимущества

        • Управление осуществляется одной рукой. На конце рычага расположена специальная накладка, выполненная по форме ладони, что способствует более комфортному использованию
        • Мотор обладает 2-х тактным двигателем, что предусматривает отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения, а также простоту конструкции и обслуживания
        • Емкость топливного бака - 1.2 л
        • Диаметр винта - 21.5 см