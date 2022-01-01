Лодочный мотор Хопер 520 New 4640009484546/1
Арт. О00000015086
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Аварийный выключатель
|Нет
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Сцепление центробежного типа
|Нет
- Лодочный мотор ХОПЕР 520 NEW 4640009484546/1 облегчает передвижение легкой, небольшой лодки по воде.
Преимущества
- Управление осуществляется одной рукой. На конце рычага расположена специальная накладка, выполненная по форме ладони, что способствует более комфортному использованию
- Мотор обладает 2-х тактным двигателем, что предусматривает отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения, а также простоту конструкции и обслуживания
- Емкость топливного бака - 1.2 л
- Диаметр винта - 21.5 см