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Оборудование для чистки Stihl 49005006100 (для RE 108-128)
5.0
2
6 600 ₽
Запчасти для моек высокого давления
    Оборудование для чистки Stihl 49005006100 (для RE 108-128)
    Арт. X13150496
    5.0
    2
    Оборудование для чистки Stihl 49005006100 (для RE 108-128)

      Оборудование для чистки Stihl 49005006100 (для RE 108-128)

      6 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X13150496
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		3
      Материал аксессуаров
      		пластик
      Все характеристики
      6 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор для очистки труднодоступных мест состоит из веерной насадки, большой щетки и угловой насадки (90). Совместим с мойками Stihl RE 108 — RE 128 PLUS. С большой щеткой несложно отмыть даже въевшуюся грязь, а веерная и угловая насадка помогут вымыть такие труднодоступные места, как днище автомобиля.