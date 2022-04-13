Оборудование для чистки Stihl 49005006100 (для RE 108-128)

Набор для очистки труднодоступных мест состоит из веерной насадки, большой щетки и угловой насадки (90). Совместим с мойками Stihl RE 108 — RE 128 PLUS. С большой щеткой несложно отмыть даже въевшуюся грязь, а веерная и угловая насадка помогут вымыть такие труднодоступные места, как днище автомобиля.