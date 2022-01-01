Компрессорная головка С-412М
Арт. rutector_100285391
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|головка компрессорная
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Производительность, л/мин
|160
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Макс. давление, бар
|10
- Массивная и надежная двухцилиндровая (поршневая, однорядная) компрессорная головка C412M способна обеспечивать производительность по нагнетанию до 160 л/мин и максимальное давление 10 атм. Сжатие воздуха осуществляется в одноступенчатом режиме.В компрессорных установках максимально эффективно работает в паре с электродвигателем, мощностью 2,2-3,0 кВт. Применяется на поршневых установках: С412М, К-1, К-11, К-12, К23, К29, КВ-7.