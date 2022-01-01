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Компрессорная головка С-412М
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Компрессорные головки
    Компрессорная головка С-412М
    Арт. rutector_100285391
    Компрессорная головка С-412М

      Компрессорная головка С-412М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100285391

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		головка компрессорная
      Производительность, л/мин
      		160
      Макс. давление, бар
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Массивная и надежная двухцилиндровая (поршневая, однорядная) компрессорная головка C412M способна обеспечивать производительность по нагнетанию до 160 л/мин и максимальное давление 10 атм. Сжатие воздуха осуществляется в одноступенчатом режиме.В компрессорных установках максимально эффективно работает в паре с электродвигателем, мощностью 2,2-3,0 кВт. Применяется на поршневых установках: С412М, К-1, К-11, К-12, К23, К29, КВ-7.