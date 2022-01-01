Компрессорная головка С-412М

Массивная и надежная двухцилиндровая (поршневая, однорядная) компрессорная головка C412M способна обеспечивать производительность по нагнетанию до 160 л/мин и максимальное давление 10 атм. Сжатие воздуха осуществляется в одноступенчатом режиме.В компрессорных установках максимально эффективно работает в паре с электродвигателем, мощностью 2,2-3,0 кВт. Применяется на поршневых установках: С412М, К-1, К-11, К-12, К23, К29, КВ-7.