Компрессорная головка С-415М двухцилиндровая рядная рассчитана на использование в пневматических стационарных и мобильных агрегатах с требуемой производительностью сжатого воздуха до 630 л/мин на выходе. Нагнетание воздушной смеси осуществляется в двухступенчатом режиме за счет наличия пары поршней высокого и низкого давления. При установке на агрегаты для выхода на номинальные режимы работы требуется трехфазный электродвигатель мощностью не менее 5,5 кВт. Применяется в поршневых установках, таких как: К-2, С415М, С415М1, КВ-15, К-30, К-22, К-20, К-33.