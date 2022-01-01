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Компрессорная головка С-415М
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Компрессорные головки
    Компрессорная головка С-415М
    Арт. rutector_100285392
    Компрессорная головка С-415М

      Компрессорная головка С-415М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100285392

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		головка компрессорная
      Производительность, л/мин
      		630
      Макс. давление, бар
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессорная головка С-415М двухцилиндровая рядная рассчитана на использование в пневматических стационарных и мобильных агрегатах с требуемой производительностью сжатого воздуха до 630 л/мин на выходе. Нагнетание воздушной смеси осуществляется в двухступенчатом режиме за счет наличия пары поршней высокого и низкого давления. При установке на агрегаты для выхода на номинальные режимы работы требуется трехфазный электродвигатель мощностью не менее 5,5 кВт. Применяется в поршневых установках, таких как: К-2, С415М, С415М1, КВ-15, К-30, К-22, К-20, К-33.