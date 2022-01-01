Конвектор Ballu Eco Camino BEC/EM-1500
Арт. 704305208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|400х595х82
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Ballu Eco Camino BEC/EM-1500 используется для обогрева офисов, квартир, загородных домов или магазинов. Подходит для помещений площадью до 20 кв.м. Прибор обладает монолитным нагревательным элементом Double E Force, увеличенным воздухозаборником, а также защитой от перегрева. Установка осуществляется на ножки, которые входят в комплект поставки. Равномерность конвекции достигается при помощи системы Homogeneous flow.
Преимущества
- Монолитный нагревательный элемент Double E Force c ресурсом работы 25 лет
- Увеличенный воздухозаборник Intake
- Auto Restart - восстановление настроек после сбоя напряжения
- Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow
- Простое понятное управление – регулятор температуры и кнопка запуска
- Ножки для напольной установки в комплекте
- Датчик защиты от перегрева