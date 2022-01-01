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Конвектор Ballu Eco Camino BEC/EM-1500
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Конвекторы
    Конвектор Ballu Eco Camino BEC/EM-1500
    Арт. 704305208
    Конвектор Ballu Eco Camino BEC/EM-1500
    Конвектор Ballu Eco Camino BEC/EM-1500
    Конвектор Ballu Eco Camino BEC/EM-1500
      Конвектор Ballu Eco Camino BEC/EM-1500
      Конвектор Ballu Eco Camino BEC/EM-1500
      Конвектор Ballu Eco Camino BEC/EM-1500

      Конвектор Ballu Eco Camino BEC/EM-1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704305208

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		400х595х82
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Ballu Eco Camino BEC/EM-1500 используется для обогрева офисов, квартир, загородных домов или магазинов. Подходит для помещений площадью до 20 кв.м. Прибор обладает монолитным нагревательным элементом Double E Force, увеличенным воздухозаборником, а также защитой от перегрева. Установка осуществляется на ножки, которые входят в комплект поставки. Равномерность конвекции достигается при помощи системы Homogeneous flow.

        Преимущества

        • Монолитный нагревательный элемент Double E Force c ресурсом работы 25 лет
        • Увеличенный воздухозаборник Intake
        • Auto Restart - восстановление настроек после сбоя напряжения
        • Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow
        • Простое понятное управление – регулятор температуры и кнопка запуска
        • Ножки для напольной установки в комплекте
        • Датчик защиты от перегрева