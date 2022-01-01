Преимущества

Монолитный нагревательный элемент Double E Force c ресурсом работы 25 лет

Увеличенный воздухозаборник Intake

Auto Restart - восстановление настроек после сбоя напряжения

Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow

Простое понятное управление – регулятор температуры и кнопка запуска

Ножки для напольной установки в комплекте

Датчик защиты от перегрева

Конвектор Ballu Eco Camino BEC/EM-1500 используется для обогрева офисов, квартир, загородных домов или магазинов. Подходит для помещений площадью до 20 кв.м. Прибор обладает монолитным нагревательным элементом Double E Force, увеличенным воздухозаборником, а также защитой от перегрева. Установка осуществляется на ножки, которые входят в комплект поставки. Равномерность конвекции достигается при помощи системы Homogeneous flow.