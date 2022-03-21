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Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-2000
5.0
2
Найти аналог
Конвекторы
    Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-2000
    Арт. 704305209
    5.0
    2
    Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-2000
    Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-2000
    Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-2000
    Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-2000
    Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-2000
      Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-2000
      Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-2000
      Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-2000
      Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-2000
      Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-2000

      Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704305209
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		830х400х78
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Ballu серии Camino Eco - это бесшумный и экономичный обогреватель по демократичной цене. Прибор предназначен для обогрева помещений различного типа, таких как городские квартиры, загородные дома, дачи, офисы, магазины и другие типы помещений.

        Преимущества

        • Монолитный нагревательный элемент Double E Force c ресурсом работы 25 лет
        • Увеличенный воздухозаборник Intake
        • Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow\
        • Функция Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек
        • Простое понятное управление – регулятор температуры и кнопка запуска
        • Ножки для напольной установки в комплекте
        • Датчик защиты от перегрева