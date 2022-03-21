Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-2000
Арт. 704305209
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|830х400х78
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электрический конвектор Ballu серии Camino Eco - это бесшумный и экономичный обогреватель по демократичной цене. Прибор предназначен для обогрева помещений различного типа, таких как городские квартиры, загородные дома, дачи, офисы, магазины и другие типы помещений.
Преимущества
- Монолитный нагревательный элемент Double E Force c ресурсом работы 25 лет
- Увеличенный воздухозаборник Intake
- Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow\
- Функция Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек
- Простое понятное управление – регулятор температуры и кнопка запуска
- Ножки для напольной установки в комплекте
- Датчик защиты от перегрева