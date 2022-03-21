Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-2000

Преимущества

Монолитный нагревательный элемент Double E Force c ресурсом работы 25 лет

Увеличенный воздухозаборник Intake

Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow\

Функция Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек

Простое понятное управление – регулятор температуры и кнопка запуска

Ножки для напольной установки в комплекте

Датчик защиты от перегрева

Электрический конвектор Ballu серии Camino Eco - это бесшумный и экономичный обогреватель по демократичной цене. Прибор предназначен для обогрева помещений различного типа, таких как городские квартиры, загородные дома, дачи, офисы, магазины и другие типы помещений.