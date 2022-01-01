Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Корпус фильтра Stihl 017/018 MS170/180 1130 140 2803
Найти аналог
Корпуса
    Корпус фильтра Stihl 017/018 MS170/180 1130 140 2803
    Арт. X3873877
    Корпус фильтра Stihl 017/018 MS170/180 1130 140 2803

      Корпус фильтра Stihl 017/018 MS170/180 1130 140 2803

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3873877

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Корпус фильтра STIHL 017/018 MS170/180 1130 140 2803 представляет собой деталь, которая применяется в целях монтажа на смену пришедшим в негодность или износившимся запасным частям. Комплектующие производства компании STIHL характеризуются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их заменят вы можете не переживать за работоспособность и производительность: Корпуса производства торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения