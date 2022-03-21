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Серый костюм Фаворит
5.0
2
Найти аналог
Костюмы сварщика
    Серый костюм Фаворит
    Арт. Х1545
    5.0
    2
    Серый костюм Фаворит

      Серый костюм Фаворит

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1545
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Световозвращающая полоса
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Костюм мужской, летний, прямого силуэта, состоит из куртки и полукомбинезона.

        Преимущества

        • Куртка: - центральная застежка на молнию с цельнокроеной планкой застегивающейся на контактную ленту “липучка”, напротив каждой - контрастные флажки для более удобного расстегивания; 
        • кокетки полочек выделены контрастным кантом; 
        • в области груди накладные карманы, вход одного закрывает защитный клапан на контактной ленте “липучка” с контрастным флажком для удобного открывания, другой карман имеет ограничение под ручку; 
        • нижние боковые карманы в рельефных швах; 
        • вертикальные складки спинки обеспечивают свободу движения; 
        • рукав на притачной манжете с застежкой на контактную ленту “липучка” и усилительными локтевыми накладками; 
        • по линии горловины отложной воротник; 
        • притачной пояс с боковыми хлястиками на контактной ленте “липучка” для регулировки по ширине. 
        • Полукомбинезон: - отрезная грудка на притачном поясе; 
        • регулируемые по длине бретели; 
        • нагрудный двойной карман, с множеством отделений, с защитным клапаном на контактной ленте “липучка” и контрастным флажком для удобного открывания; 
        • объемные боковые накладные карманы; 
        • центральная застежка гульфик на молнии; 
        • линия талии спинки регулируется по ширине за счет эластичной тесьмы “резинка”.