Серый костюм Фаворит

Костюм мужской, летний, прямого силуэта, состоит из куртки и полукомбинезона.
Преимущества
- Куртка: - центральная застежка на молнию с цельнокроеной планкой застегивающейся на контактную ленту “липучка”, напротив каждой - контрастные флажки для более удобного расстегивания;
- кокетки полочек выделены контрастным кантом;
- в области груди накладные карманы, вход одного закрывает защитный клапан на контактной ленте “липучка” с контрастным флажком для удобного открывания, другой карман имеет ограничение под ручку;
- нижние боковые карманы в рельефных швах;
- вертикальные складки спинки обеспечивают свободу движения;
- рукав на притачной манжете с застежкой на контактную ленту “липучка” и усилительными локтевыми накладками;
- по линии горловины отложной воротник;
- притачной пояс с боковыми хлястиками на контактной ленте “липучка” для регулировки по ширине.
- Полукомбинезон: - отрезная грудка на притачном поясе;
- регулируемые по длине бретели;
- нагрудный двойной карман, с множеством отделений, с защитным клапаном на контактной ленте “липучка” и контрастным флажком для удобного открывания;
- объемные боковые накладные карманы;
- центральная застежка гульфик на молнии;
- линия талии спинки регулируется по ширине за счет эластичной тесьмы “резинка”.