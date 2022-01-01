Кожух катушки Aurora к SPEEDWAY 200/250/300

SPEEDWAY 200,

SPEEDWAY 250,

SPEEDWAY 300.

Преимущества

Режим работы - полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)

Длительный срок службы

Надежность

Пластиковый кожух для бобины аппаратов SPEEDWAY предотвращает попадание на поверхность проволоки пыли, влаги и других загрязнений. Кофр под катушку D300 продлевает срок службы направляющих каналов и наконечников, снижает эксплуатационные издержки. Кожух подойдёт для установки на следующие аппараты AURORA PRO: