Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кожух катушки Aurora к SPEEDWAY 200/250/300
Найти аналог
Кожухи катушек проволоки
    Кожух катушки Aurora к SPEEDWAY 200/250/300
    Арт. aurora_40373
    Кожух катушки Aurora к SPEEDWAY 200/250/300
    Кожух катушки Aurora к SPEEDWAY 200/250/300
      Кожух катушки Aurora к SPEEDWAY 200/250/300
      Кожух катушки Aurora к SPEEDWAY 200/250/300

      Кожух катушки Aurora к SPEEDWAY 200/250/300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. aurora_40373

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кожух катушки
      Вес, кг
      		0.815
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пластиковый кожух для бобины аппаратов SPEEDWAY предотвращает попадание на поверхность проволоки пыли, влаги и других загрязнений. Кофр под катушку D300 продлевает срок службы направляющих каналов и наконечников, снижает эксплуатационные издержки. Кожух подойдёт для установки на следующие аппараты AURORA PRO: SPEEDWAY 200, SPEEDWAY 250, SPEEDWAY 300.

        Преимущества

        • Режим работы - полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
        • Длительный срок службы
        • Надежность