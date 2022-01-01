Кожух катушки Aurora к SPEEDWAY 200/250/300
Арт. aurora_40373
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|кожух катушки
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Вес, кг
|0.815
- Пластиковый кожух для бобины аппаратов SPEEDWAY предотвращает попадание на поверхность проволоки пыли, влаги и других загрязнений. Кофр под катушку D300 продлевает срок службы направляющих каналов и наконечников, снижает эксплуатационные издержки. Кожух подойдёт для установки на следующие аппараты AURORA PRO: SPEEDWAY 200, SPEEDWAY 250, SPEEDWAY 300.
Преимущества
- Режим работы - полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
- Длительный срок службы
- Надежность