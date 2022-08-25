Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-5 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150

Преимущества

Устойчивые к деформации металлические рукоятки

Инструмент управляется одним оператором

Долговечность благодаря качеству материалов и сборки

Воздушное охлаждение двигателя для продолжительной работы без перегрева

Вес со шнеком 11 кг, без шнека - 9.5 кг

Топливная смесь готовится смешиванием бензина и масла в пропорции 25:1

Ледобур GroundDrill-5 ICE FISHERMAN в комплекте со шнеком Ice Drill 150 (1000 мм) А00306 предназначен для бурения льда. Тонкий шнек с двумя заходами способствует эффективному проникновению в лед. Модель оснащена двухтактным двигателем, что предусматривает отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения, а также простоту конструкции и, как следствие, обслуживания. Вес инструмента без шнека составляет 9.5 кг. Топливная смесь готовится путем смешивания бензина и масла в пропорциях 25:1