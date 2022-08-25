Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-5 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150
Арт. geototal_522
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Класс товара
|бытовой
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Количество операторов
|1
- Ледобур GroundDrill-5 ICE FISHERMAN в комплекте со шнеком Ice Drill 150 (1000 мм) А00306 предназначен для бурения льда. Тонкий шнек с двумя заходами способствует эффективному проникновению в лед. Модель оснащена двухтактным двигателем, что предусматривает отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения, а также простоту конструкции и, как следствие, обслуживания. Вес инструмента без шнека составляет 9.5 кг. Топливная смесь готовится путем смешивания бензина и масла в пропорциях 25:1
Преимущества
- Устойчивые к деформации металлические рукоятки
- Инструмент управляется одним оператором
- Долговечность благодаря качеству материалов и сборки
- Воздушное охлаждение двигателя для продолжительной работы без перегрева
- Вес со шнеком 11 кг, без шнека - 9.5 кг
- Топливная смесь готовится смешиванием бензина и масла в пропорции 25:1