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Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-5 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150
5.0
1
Найти аналог
Мотобуры
    Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-5 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150
    Арт. geototal_522
    5.0
    1
    Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-5 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150
    Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-5 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150
      Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-5 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150
      Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-5 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150

      Ледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-5 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_522
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Класс товара
      		бытовой
      Количество операторов
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Ледобур GroundDrill-5 ICE FISHERMAN в комплекте со шнеком Ice Drill 150 (1000 мм) А00306 предназначен для бурения льда. Тонкий шнек с двумя заходами способствует эффективному проникновению в лед. Модель оснащена двухтактным двигателем, что предусматривает отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения, а также простоту конструкции и, как следствие, обслуживания. Вес инструмента без шнека составляет 9.5 кг.  Топливная смесь готовится путем смешивания бензина и масла в пропорциях 25:1

        Преимущества

        • Устойчивые к деформации металлические рукоятки
        • Инструмент управляется одним оператором
        • Долговечность благодаря качеству материалов и сборки
        • Воздушное охлаждение двигателя для продолжительной работы без перегрева
        • Вес со шнеком 11 кг, без шнека - 9.5 кг
        • Топливная смесь готовится смешиванием бензина и масла в пропорции 25:1