Лента клеящая Момент Супер 10 м серебр. (блистер) 1760304
- Профессиональная самоклеящаяся лента с адгезивной системой высокой прочности на основе натурального каучука. Сфера применения: временный ремонт, герметизация швов щелей, а также газовых и вентиляционных труб и шлангов.
Преимущества
- Способность крепко приклеиваться на любые поверхности
- Высокая прочность
- Водонепроницаемость
- Влагоустойчивость
- Устойчивость к воздействию температур и УФ-лучей
- Удобство в использовании (не требуется использование ножниц)