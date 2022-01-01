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Лента клеящая Момент Супер 10 м серебр. (блистер) 1760304
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Фум лента
    Лента клеящая Момент Супер 10 м серебр. (блистер) 1760304
    Арт. Х130829530
    Лента клеящая Момент Супер 10 м серебр. (блистер) 1760304

      Лента клеящая Момент Супер 10 м серебр. (блистер) 1760304

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130829530

      Характеристики

      Производитель
      		Момент
      Длина, м
      		10
      Для газа
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональная самоклеящаяся лента с адгезивной системой высокой прочности на основе натурального каучука. Сфера применения: временный ремонт, герметизация швов щелей, а также газовых и вентиляционных труб и шлангов.

        Преимущества

        • Способность крепко приклеиваться на любые поверхности
        • Высокая прочность
        • Водонепроницаемость
        • Влагоустойчивость
        • Устойчивость к воздействию температур и УФ-лучей
        • Удобство в использовании (не требуется использование ножниц)