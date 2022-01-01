Лента клеящая Момент Супер 10 м серебр. (блистер) 1760304

Преимущества

Способность крепко приклеиваться на любые поверхности

Высокая прочность

Водонепроницаемость

Влагоустойчивость

Устойчивость к воздействию температур и УФ-лучей

Удобство в использовании (не требуется использование ножниц)

Профессиональная самоклеящаяся лента с адгезивной системой высокой прочности на основе натурального каучука. Сфера применения: временный ремонт, герметизация швов щелей, а также газовых и вентиляционных труб и шлангов.