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Лента Зубр 12090-50-10 армированная влагостойкая клейкая 50мм*10м.
5.0
2
Найти аналог
Гидроизоляционные ленты
    Лента Зубр 12090-50-10 армированная влагостойкая клейкая 50мм*10м.
    Арт. Х1308867
    5.0
    2
    Лента Зубр 12090-50-10 армированная влагостойкая клейкая 50мм*10м.

      Лента Зубр 12090-50-10 армированная влагостойкая клейкая 50мм*10м.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1308867
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Цвет
      		серебристый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

          Армированная влагостойкая клейкая лента ЗУБР 12090-50-10 50мм*10м предназначена для запечатывания изделий и тары в процессе упаковки, а также герметизации при выполнении сантехнических работ.

        Преимущества:

        • Состоит из армированной тканевыми волокнами полиэтиленовой основы
        • Обладает высокой прочностью и низкой степенью удлинения
        • Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений в любых погодных условиях благодаря влагостойкости
        • Клеевой слой на основе искусственного каучука