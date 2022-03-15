Лента Зубр 12090-50-10 армированная влагостойкая клейкая 50мм*10м.

Описание:

Преимущества:

Состоит из армированной тканевыми волокнами полиэтиленовой основы

Обладает высокой прочностью и низкой степенью удлинения

Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений в любых погодных условиях благодаря влагостойкости

Клеевой слой на основе искусственного каучука

Армированная влагостойкая клейкая лента ЗУБР 12090-50-10 50мм*10м предназначена для запечатывания изделий и тары в процессе упаковки, а также герметизации при выполнении сантехнических работ.