Лента Зубр 12090-50-10 армированная влагостойкая клейкая 50мм*10м.
Описание:Армированная влагостойкая клейкая лента ЗУБР 12090-50-10 50мм*10м предназначена для запечатывания изделий и тары в процессе упаковки, а также герметизации при выполнении сантехнических работ.
Преимущества:
- Состоит из армированной тканевыми волокнами полиэтиленовой основы
- Обладает высокой прочностью и низкой степенью удлинения
- Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений в любых погодных условиях благодаря влагостойкости
- Клеевой слой на основе искусственного каучука