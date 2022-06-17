Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для кухни Löms Zenf L-54-9
5.0
2
5 130 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни Löms Zenf L-54-9
Арт. О00000012558
5.0
2
Смеситель для кухни Löms Zenf L-54-9
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни Löms Zenf L-54-9

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 130 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000012558
5.0
2

Характеристики

Производитель
Löms
Страна производства
Китай
Родина бренда
Австрия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 130 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Гибкая подводка Altstream Super 023020205 (1/2", вн/нар, 500 мм)
160 ₽
5.0
Гибкая подводка Altstream Super 023020205 (1/2", вн/нар, 500 мм)
Гибкая подводка для смесителя 001443 (600 мм, 2 шт.)
290 ₽
5.0
Гибкая подводка для смесителя 001443 (600 мм, 2 шт.)
Душевой набор (гарнитур) Vidima Тринити ВА262АА
8 400 ₽
4.5
Душевой набор (гарнитур) Vidima Тринити ВА262АА
  • Персональная скидка
Радиатор биметаллический Rifar Base 500 10 секц.
12 000 ₽
4.8
Радиатор биметаллический Rifar Base 500 10 секц.
Радиатор биметаллический Rifar Base 500 8 секц.
9 600 ₽
5.0
Радиатор биметаллический Rifar Base 500 8 секц.
Угольник Altstream 003030101 (1/2", 50 шт.)
120 ₽
5.0
Угольник Altstream 003030101 (1/2", 50 шт.)
Угольник Altstream 003030301 (ВН-НР, 1/2", 50 шт.)
130 ₽
4.3
Угольник Altstream 003030301 (ВН-НР, 1/2", 50 шт.)
Прокладки ПТК пропан
15 ₽
4.5
Прокладки ПТК пропан
Смеситель для ванны Löms Dewe L-33-2
9 350 ₽
5.0
Смеситель для ванны Löms Dewe L-33-2
  • Персональная скидка
Комплект гибкой подводки для смесителя ALT-G Super M10 0.8м 023020508
320 ₽
Комплект гибкой подводки для смесителя ALT-G Super M10 0.8м 023020508
Комплект Ada: Уровень лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585
3 860 ₽
6 280 ₽
5.0
Комплект Ada: Уровень лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585
  • -2 420 ₽
Силиконовая прокладка MasterProf ИС.131084
Нет в наличии
5.0
Силиконовая прокладка MasterProf ИС.131084
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для кухни Löms Zenf L-54-9 технически продуман, благодаря чему удобен, приятен и необременителен в каждодневном использовании. Минималистичный дизайн и максимальная функциональность - идеальное решение для тех, кто выбирает изысканные линии и практичность. Смеситель Löms Zenf L-54-9 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.

    Преимущества

    • Материал корпуса: латунь
    • Поворотный излив
    • Керамический картридж