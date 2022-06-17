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Смеситель для кухни Löms Zenf L-54-9
Арт. О00000012558
Характеристики
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Производитель
|Löms
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Австрия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель для кухни Löms Zenf L-54-9 технически продуман, благодаря чему удобен, приятен и необременителен в каждодневном использовании. Минималистичный дизайн и максимальная функциональность - идеальное решение для тех, кто выбирает изысканные линии и практичность. Смеситель Löms Zenf L-54-9 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.
Преимущества
- Материал корпуса: латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж