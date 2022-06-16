Преимущества

Управление на Huter GBM-35 вынесено на рукоятку румпеля- удобно и просто

Регулировка по высоте и углу установки позволяет ходить по мелководью

Транцевое крепление совместимо с большинством моделей лодок

Семидюймовый винт уменьшает потребление топлива и увеличивает проходимые расстояния

Ручной запуск прост в использовании, уменьшает габариты мотора

Компактный топливный бак экономит пространство и обеспечивает значительный запас хода

Лодочный мотор Huter GBM-35 предназначен для использования на лодках длиной до трех метров и маломерных судах. Компактный топливный бак не занимает много места и позволяет преодолевать значительные расстояния без дозаправки. Управление производится рукояткой румпеля, которая осуществляет корректировку оборотов двигателя с поправкой на волны. Транцевое крепление дает возможность выбора высоты и угла установки мотора - удобно при езде по мелководью.