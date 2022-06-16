Лодочный мотор Huter GBM-35
Арт. О00000013224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Аварийный выключатель
|Нет
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Сцепление центробежного типа
|Да
- Лодочный мотор Huter GBM-35 предназначен для использования на лодках длиной до трех метров и маломерных судах. Компактный топливный бак не занимает много места и позволяет преодолевать значительные расстояния без дозаправки. Управление производится рукояткой румпеля, которая осуществляет корректировку оборотов двигателя с поправкой на волны. Транцевое крепление дает возможность выбора высоты и угла установки мотора - удобно при езде по мелководью.
Преимущества
- Управление на Huter GBM-35 вынесено на рукоятку румпеля- удобно и просто
- Регулировка по высоте и углу установки позволяет ходить по мелководью
- Транцевое крепление совместимо с большинством моделей лодок
- Семидюймовый винт уменьшает потребление топлива и увеличивает проходимые расстояния
- Ручной запуск прост в использовании, уменьшает габариты мотора
- Компактный топливный бак экономит пространство и обеспечивает значительный запас хода