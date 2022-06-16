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Лодочный мотор Huter GBM-35
5.0
2
Найти аналог
Лодочные моторы
    Лодочный мотор Huter GBM-35
    Арт. О00000013224
    5.0
    2
    Лодочный мотор Huter GBM-35

      Лодочный мотор Huter GBM-35

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013224
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Аварийный выключатель
      		Нет
      Сцепление центробежного типа
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лодочный мотор Huter GBM-35 предназначен для использования на лодках длиной до трех метров и маломерных судах. Компактный топливный бак не занимает много места и позволяет преодолевать значительные расстояния без дозаправки. Управление производится рукояткой румпеля, которая осуществляет корректировку оборотов двигателя с поправкой на волны. Транцевое крепление дает возможность выбора высоты и угла установки мотора - удобно при езде по мелководью.

        Преимущества

        • Управление на Huter GBM-35 вынесено на рукоятку румпеля- удобно и просто
        • Регулировка по высоте и углу установки позволяет ходить по мелководью
        • Транцевое крепление совместимо с большинством моделей лодок
        • Семидюймовый винт уменьшает потребление топлива и увеличивает проходимые расстояния
        • Ручной запуск прост в использовании, уменьшает габариты мотора
        • Компактный топливный бак экономит пространство и обеспечивает значительный запас хода