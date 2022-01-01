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Маска сварщика START АСФ 600G
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Сварочные шлемы
    Маска сварщика START АСФ 600G
    Арт. Ю00000019483
    Маска сварщика START АСФ 600G

      Маска сварщика START АСФ 600G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000019483

      Характеристики

      Производитель
      		Start
      Габариты экрана, мм
      		110x90
      С подачей воздуха
      		Нет
      Режим GRIND (шлифование)
      		Нет
      Вес, кг
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Сварочная маска START Хамелеон c АСФ 600G

        Сварочная маска предназначена для защиты глаз, головы и горла сварщика от УФ и ИК узлучения при проведении сварочных работ. Маска подходит для бытового применения, обладает достаточно высокой степенью срабатывания, затемнение происходит равномерно.  Корпус и наголовник маски выполнены из качественного пластика.  Удобный и многофункциональный наголовник позволяет настроить маску под свои требования, для проведения комфортной работы.