Маска сварщика START АСФ 600G

Сварочная маска START Хамелеон c АСФ 600G

Сварочная маска предназначена для защиты глаз, головы и горла сварщика от УФ и ИК узлучения при проведении сварочных работ. Маска подходит для бытового применения, обладает достаточно высокой степенью срабатывания, затемнение происходит равномерно. Корпус и наголовник маски выполнены из качественного пластика. Удобный и многофункциональный наголовник позволяет настроить маску под свои требования, для проведения комфортной работы.