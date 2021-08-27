Маска сварщика Start Basic 51ST200D, смотровое окно 110х90 мм

Маска сварщика Start Basic 51ST200D
Арт. О00000026611
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|110x90
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Режим работы
|аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
- Маска сварщика START Basic 51ST200D обеспечивает защиту головы. Имеет черное стекло C3, которое защищает глаза от излучений, искр и брызг металла. Оголовье имеет четыре вида регулировок, что обеспечивает комфортную работу.
Преимущества
- Обеспечивает защиту головы и органов зрения сварщика при проведении работ от излучений, искр и брызг металла
- Данная маска может использоваться при проведении сварочных работ в минусовую температуру, в то время когда маски хамелеон перестают работать из за замерзания кристаллов
- Оголовье обеспечивает комфортную работу