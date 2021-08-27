Маска сварщика Start Basic 51ST200D, смотровое окно 110х90 мм

Преимущества

Обеспечивает защиту головы и органов зрения сварщика при проведении работ от излучений, искр и брызг металла

Данная маска может использоваться при проведении сварочных работ в минусовую температуру, в то время когда маски хамелеон перестают работать из за замерзания кристаллов

Оголовье обеспечивает комфортную работу

Маска сварщика START Basic 51ST200D обеспечивает защиту головы. Имеет черное стекло C3, которое защищает глаза от излучений, искр и брызг металла. Оголовье имеет четыре вида регулировок, что обеспечивает комфортную работу.