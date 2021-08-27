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Маска сварщика Start Basic 51ST200D, смотровое окно 110х90 мм
5.0
1
385 ₽
Сварочные шлемы
    Маска сварщика Start Basic 51ST200D
    Арт. О00000026611
    5.0
    1
    Маска сварщика Start Basic 51ST200D, смотровое окно 110х90 мм
    Маска сварщика Start Basic 51ST200D, смотровое окно 110х90 мм
      Маска сварщика Start Basic 51ST200D, смотровое окно 110х90 мм
      Маска сварщика Start Basic 51ST200D, смотровое окно 110х90 мм

      Маска сварщика Start Basic 51ST200D

      385 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026611
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Start
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		110x90
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      385 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Маска сварщика START Basic 51ST200D обеспечивает защиту головы. Имеет черное стекло C3, которое защищает глаза от излучений, искр и брызг металла. Оголовье имеет четыре вида регулировок, что обеспечивает комфортную работу.

        Преимущества

        • Обеспечивает защиту головы и органов зрения сварщика при проведении работ от излучений, искр и брызг металла
        • Данная маска может использоваться при проведении сварочных работ в минусовую температуру, в то время когда маски хамелеон перестают работать из за замерзания кристаллов
        • Оголовье обеспечивает комфортную работу