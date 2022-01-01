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Модульная группа для пневмолинии Jonnesway, 1/2", 5-50 микрон, JAZ-6704A
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Группы безопасности и предохранительные узлы
    Модульная группа для пневмолинии Jonnesway, 1/2", 5-50 микрон, JAZ-6704A
    Арт. jonnesway_5029
    Модульная группа для пневмолинии Jonnesway, 1/2", 5-50 микрон, JAZ-6704A

      Модульная группа для пневмолинии Jonnesway, 1/2", 5-50 микрон, JAZ-6704A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5029

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Манометр
      		Нет
      Вес, кг
      		2.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Модульные группы представляют собой комбинацию устройств, применяемых при подготовке магистрального сжатого воздуха, для нормальной работы механизированного пневматического инструмента и состоят из фильтра с устройством автоматической очистки накопительной емкости, тарированного лубрикатора, устройств регулировки и контроля давления. Изделия комплектуются сменными фильтрующими элементами, изготовленными из пористой бронзы с размером пор от 5 до 50 мкм и кронштейнами для установки на вертикальные поверхности.