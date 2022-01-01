Модульная группа для пневмолинии Jonnesway, 1/2", 5-50 микрон, JAZ-6704A

Модульные группы представляют собой комбинацию устройств, применяемых при подготовке магистрального сжатого воздуха, для нормальной работы механизированного пневматического инструмента и состоят из фильтра с устройством автоматической очистки накопительной емкости, тарированного лубрикатора, устройств регулировки и контроля давления. Изделия комплектуются сменными фильтрующими элементами, изготовленными из пористой бронзы с размером пор от 5 до 50 мкм и кронштейнами для установки на вертикальные поверхности.