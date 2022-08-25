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Мотобур Ada Ground Drill 9 без шнека
5.0
1
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур Ada Ground Drill 9 без шнека
    Арт. geototal_527
    5.0
    1
    Мотобур Ada Ground Drill 9 без шнека

      Мотобур Ada Ground Drill 9 без шнека

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_527
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Класс товара
      		бытовой
      Количество операторов
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензобур ADA Ground Drill-9 без шнека А00319 является профессиональным инструментом, который предназначен для эксплуатации двумя операторами. Агрегат имеет достаточную мощность двигателя для бурения глубоких скважин. Устройство подходит для посадочных работ молодых саженцев деревьев, установки ограды, столбов освещения и пр. Удобная конструкция рукояток эффективно распределяет нагрузку

        Преимущества

        • Передаточное число редуктора: 1:30
        • Топливная смесь (бензин/масло): 25 :1
        • Диаметр приводного вала: 20 мм
        • Рассчитан на профессиональное использование
        • Долговечность благодаря качеству материалов и сборки
        • Вместительный топливный бак - для продолжительной работы без дозаправки