Мотобур Ada Ground Drill 9 без шнека

Преимущества

Передаточное число редуктора: 1:30

Топливная смесь (бензин/масло): 25 :1

Диаметр приводного вала: 20 мм

Рассчитан на профессиональное использование

Долговечность благодаря качеству материалов и сборки

Вместительный топливный бак - для продолжительной работы без дозаправки

Бензобур ADA Ground Drill-9 без шнека А00319 является профессиональным инструментом, который предназначен для эксплуатации двумя операторами. Агрегат имеет достаточную мощность двигателя для бурения глубоких скважин. Устройство подходит для посадочных работ молодых саженцев деревьев, установки ограды, столбов освещения и пр. Удобная конструкция рукояток эффективно распределяет нагрузку