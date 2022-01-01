Мотобур Champion AG243
Арт. champion_776
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|520x320x335
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Класс товара
|бытовой
- Бензобур ADA GroundDrill-16 HERCULES в комплекте со шнеком Drill 300 800 мм А00539 предназначен для бурения отверстий большого диаметра в почве различной плотности для установки столбов освещения, опор ограждений и заборов, столбчатых фундаментов, посадки деревьев.
Модель оснащена мощным четырехтактным двигателем для бурения отверстий нужного размера за один подход, что экономит время. Усиленный редуктор позволяет устанавливать шнек с максимальным диаметром 400 мм и выдерживает большие нагрузки. Элементы управления удобно расположены на ручке, что упрощает пользование прибором
Преимущества
- Мощный двигатель - для большой производительности
- Усиленный редуктор - для повышенной нагрузки
- Удобное расположение элементов управления - для простоты использования
- Универсальное крепление - не нужны переходники
- Двигатель с воздушным охлаждением не дает мотору нагреваться
- ADA GroundDrill-16 HERCULES в комплекте со шнеком Drill 300 800 мм А00539 - переносной бур для мобильности в действиях