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Мотобур Champion AG243
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Мотобуры
    Мотобур Champion AG243
    Арт. champion_776
    Мотобур Champion AG243
    Мотобур Champion AG243
    Мотобур Champion AG243
    Мотобур Champion AG243
    Мотобур Champion AG243
    Мотобур Champion AG243
    Мотобур Champion AG243
    Мотобур Champion AG243
    Мотобур Champion AG243
    Мотобур Champion AG243
      Мотобур Champion AG243
      Мотобур Champion AG243
      Мотобур Champion AG243
      Мотобур Champion AG243
      Мотобур Champion AG243
      Мотобур Champion AG243
      Мотобур Champion AG243
      Мотобур Champion AG243
      Мотобур Champion AG243
      Мотобур Champion AG243

      Мотобур Champion AG243

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_776

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		520x320x335
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензобур ADA GroundDrill-16 HERCULES в комплекте со шнеком Drill 300 800 мм А00539 предназначен для бурения отверстий большого диаметра в почве различной плотности для установки столбов освещения, опор ограждений и заборов, столбчатых фундаментов, посадки деревьев.
        Модель оснащена мощным четырехтактным двигателем для бурения отверстий нужного размера за один подход, что экономит время. Усиленный редуктор позволяет устанавливать шнек с максимальным диаметром 400 мм и выдерживает большие нагрузки. Элементы управления удобно расположены на ручке, что упрощает пользование прибором

        Преимущества

        • Мощный двигатель - для большой производительности
        • Усиленный редуктор - для повышенной нагрузки
        • Удобное расположение элементов управления - для простоты использования
        • Универсальное крепление - не нужны переходники
        • Двигатель с воздушным охлаждением не дает мотору нагреваться
        • ADA GroundDrill-16 HERCULES в комплекте со шнеком Drill 300 800 мм А00539 - переносной бур для мобильности в действиях