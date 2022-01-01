Мотобур Champion AG243

Преимущества

Мощный двигатель - для большой производительности

Усиленный редуктор - для повышенной нагрузки

Удобное расположение элементов управления - для простоты использования

Универсальное крепление - не нужны переходники

Двигатель с воздушным охлаждением не дает мотору нагреваться

ADA GroundDrill-16 HERCULES в комплекте со шнеком Drill 300 800 мм А00539 - переносной бур для мобильности в действиях

Бензобур ADA GroundDrill-16 HERCULES в комплекте со шнеком Drill 300 800 мм А00539 предназначен для бурения отверстий большого диаметра в почве различной плотности для установки столбов освещения, опор ограждений и заборов, столбчатых фундаментов, посадки деревьев.Модель оснащена мощным четырехтактным двигателем для бурения отверстий нужного размера за один подход, что экономит время. Усиленный редуктор позволяет устанавливать шнек с максимальным диаметром 400 мм и выдерживает большие нагрузки. Элементы управления удобно расположены на ручке, что упрощает пользование прибором