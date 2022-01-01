Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3,4,5,6,8,10 мм
Найти аналог
Фрезы по металлу
    Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3,4,5,6,8,10 мм
    Арт. jet_968
    Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3,4,5,6,8,10 мм
    Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3,4,5,6,8,10 мм
      Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3,4,5,6,8,10 мм
      Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3,4,5,6,8,10 мм

      Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3,4,5,6,8,10 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_968

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Родина бренда
      		Швейцария
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор концевых фрез представляет собой вспомогательную оснастку для работы на станочном фрезерно-сверлильном оборудовании, которое выпускает компания JET. Оснастка рассчитана для комплектации моделей станков JMD-1, JMD-X1, JMD-1L, JMD- 2, JMD-16A, JMD-20LA, JMD- 20LA DRO и JMD-3T, выполняющих обработку заготовок различной конфигурации. В набор входят фрезы ,изготовленные из быстрорежущей стали. Фрезы обеспечивают возможность осуществлять обработку внешних поверхностей, изготавливать внутренние отверстия и пазы различной конфигурации. Содержание: Фрезы - 3,4,5,6,8 и 10 мм.