Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 3,4,5,6,8,10 мм

Набор концевых фрез представляет собой вспомогательную оснастку для работы на станочном фрезерно-сверлильном оборудовании, которое выпускает компания JET. Оснастка рассчитана для комплектации моделей станков JMD-1, JMD-X1, JMD-1L, JMD- 2, JMD-16A, JMD-20LA, JMD- 20LA DRO и JMD-3T, выполняющих обработку заготовок различной конфигурации. В набор входят фрезы ,изготовленные из быстрорежущей стали. Фрезы обеспечивают возможность осуществлять обработку внешних поверхностей, изготавливать внутренние отверстия и пазы различной конфигурации. Содержание: Фрезы - 3,4,5,6,8 и 10 мм.