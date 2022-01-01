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Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
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Фрезы по металлу
    Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
    Арт. jet_975
    Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

      Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_975

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор концевых фрез является вспомогательной оснасткой, используемой для работы на станочном фрезерно-сверлильном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Фрезы изготовляются из быстрорежущей стали и используются для выполнения широкого спектра работ на моделях станков JMD-1 JMD-X1, JMD-1L, JUM-X2, JMD-3T, JMD-15, JMD-18 и JMD-18PF. В комплект набора входят концевые фрезы, с помощью которых возможно работа с внешними поверхностями заготовок, изготовление пазов и внутренних отверстий в заготовках сложной конфигурации и различных размеров. Содержание: Фрезы - 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мм.