Набор концевых фрез из быстрорежущей стали 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Набор концевых фрез является вспомогательной оснасткой, используемой для работы на станочном фрезерно-сверлильном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Фрезы изготовляются из быстрорежущей стали и используются для выполнения широкого спектра работ на моделях станков JMD-1 JMD-X1, JMD-1L, JUM-X2, JMD-3T, JMD-15, JMD-18 и JMD-18PF. В комплект набора входят концевые фрезы, с помощью которых возможно работа с внешними поверхностями заготовок, изготовление пазов и внутренних отверстий в заготовках сложной конфигурации и различных размеров. Содержание: Фрезы - 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мм.