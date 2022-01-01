Нагреватель дизельный (тепловая пушка) HG 125NRC
Арт. 1128723
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Объем бака для топлива, л
|54
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Расход топлива, л/ч
|2.9
- Дизельный нагреватель Caiman HG 125NRC выдает мощный поток горячего воздуха, который распространяется на значительное расстояние и охватывает большую площадь, поэтому нагреватель способен быстро и эффективно обогревать различные помещения: на фабриках, складах, стройплощадках. Кроме того, он прекрасно подойдет для сушки бетонных конструкций и краски, направленного обогрева техники в зимнее время.
Преимущества
- Самая высокая температура исходящего воздуха
- Эффективная система сгорания
- Автоматический режим работы
- Низкий уровень шума
- Длительное время автономной работы