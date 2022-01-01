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Нагреватель дизельный (тепловая пушка) HG 125NRC
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Дизельные тепловые пушки
    Нагреватель дизельный (тепловая пушка) HG 125NRC
    Арт. 1128723
    Нагреватель дизельный (тепловая пушка) HG 125NRC

      Нагреватель дизельный (тепловая пушка) HG 125NRC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128723

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Объем бака для топлива, л
      		54
      Расход топлива, л/ч
      		2.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дизельный нагреватель Caiman HG 125NRC выдает мощный поток горячего воздуха, который распространяется на значительное расстояние и охватывает большую площадь, поэтому нагреватель способен быстро и эффективно обогревать различные помещения: на фабриках, складах, стройплощадках. Кроме того, он прекрасно подойдет для сушки бетонных конструкций и краски, направленного обогрева техники в зимнее время.

        Преимущества

        • Самая высокая температура исходящего воздуха
        • Эффективная система сгорания
        • Автоматический режим работы
        • Низкий уровень шума
        • Длительное время автономной работы