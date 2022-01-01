Нагреватель дизельный (тепловая пушка) HG 125NRC

Преимущества

Самая высокая температура исходящего воздуха

Эффективная система сгорания

Автоматический режим работы

Низкий уровень шума

Длительное время автономной работы

Дизельный нагреватель Caiman HG 125NRC выдает мощный поток горячего воздуха, который распространяется на значительное расстояние и охватывает большую площадь, поэтому нагреватель способен быстро и эффективно обогревать различные помещения: на фабриках, складах, стройплощадках. Кроме того, он прекрасно подойдет для сушки бетонных конструкций и краски, направленного обогрева техники в зимнее время.