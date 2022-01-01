Нагреватель КРАТОН DH-20/500
Арт. 70423650
Характеристики
|
Производитель
|
Объем бака для топлива, л
|21.5
|
Расход топлива, л/ч
|2
|
Степень защиты
|IP 44
|
Вес, кг
|18
Описание
Дизельная тепловая пушка DH-20/500 прямого нагрева - производительный и экономичный обогревательный аппарат широкого назначения. Оборудование предназначено для обогрева и просушки нежилых помещений большой площади.
Номинальная мощность пушки - 20 кВт. Коэффициент полезного действия приближается к 100%, так как топливо сгорает практически без остатка. Во избежание засора магистрали топливо проходит двойную очистку. На баке есть практичный индикатор уровня горючего.
Преимущества
- Тепловая пушка оборудована многоступенчатой системой защиты
- Высококачественная камера сгорания из нержавеющей стали
- Двойная очистка топлива предохраняет элементы топливной магистрали от поломок
- Надёжная электронная система поджига
- Реле температуры для обеспечения плавного охлаждения после выключения оборудования
- Удобный указатель уровня топлива
- Эргономичная компоновка, небольшой вес, наличие колёс и рукоятки позволяют легко перемещать пушку
Комплектация
- Пушка тепловая дизельная DH-20/500 1 шт.
- Крепежные изделия 1 комплект
- Колесо 2 шт.
- Детали рамы 1 комплект
- Инструкция по эксплуатации 1 экз.
- Коробка упаковочная 1 комплект