Нагреватель КРАТОН DH-20/500

Описание

Дизельная тепловая пушка DH-20/500 прямого нагрева - производительный и экономичный обогревательный аппарат широкого назначения. Оборудование предназначено для обогрева и просушки нежилых помещений большой площади.

Номинальная мощность пушки - 20 кВт. Коэффициент полезного действия приближается к 100%, так как топливо сгорает практически без остатка. Во избежание засора магистрали топливо проходит двойную очистку. На баке есть практичный индикатор уровня горючего.

Преимущества

Тепловая пушка оборудована многоступенчатой системой защиты

Высококачественная камера сгорания из нержавеющей стали

Двойная очистка топлива предохраняет элементы топливной магистрали от поломок

Надёжная электронная система поджига

Реле температуры для обеспечения плавного охлаждения после выключения оборудования

Удобный указатель уровня топлива

Эргономичная компоновка, небольшой вес, наличие колёс и рукоятки позволяют легко перемещать пушку

Комплектация