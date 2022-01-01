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Нагреватель КРАТОН DH-20/500
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Дизельные тепловые пушки
    Нагреватель КРАТОН DH-20/500
    Арт. 70423650
    Нагреватель КРАТОН DH-20/500

      Нагреватель КРАТОН DH-20/500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423650

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Объем бака для топлива, л
      		21.5
      Расход топлива, л/ч
      		2
      Степень защиты
      		IP 44
      Вес, кг
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Дизельная тепловая пушка DH-20/500 прямого нагрева - производительный и экономичный обогревательный аппарат широкого назначения. Оборудование предназначено для обогрева и просушки нежилых помещений большой площади.

        Номинальная мощность пушки - 20 кВт. Коэффициент полезного действия приближается к 100%, так как топливо сгорает практически без остатка. Во избежание засора магистрали топливо проходит двойную очистку. На баке есть практичный индикатор уровня горючего.

        Преимущества

        • Тепловая пушка оборудована многоступенчатой системой защиты
        • Высококачественная камера сгорания из нержавеющей стали
        • Двойная очистка топлива предохраняет элементы топливной магистрали от поломок
        • Надёжная электронная система поджига
        • Реле температуры для обеспечения плавного охлаждения после выключения оборудования
        • Удобный указатель уровня топлива
        • Эргономичная компоновка, небольшой вес, наличие колёс и рукоятки позволяют легко перемещать пушку

        Комплектация

        • Пушка тепловая дизельная DH-20/500 1 шт.
        • Крепежные изделия 1 комплект
        • Колесо 2 шт.
        • Детали рамы 1 комплект
        • Инструкция по эксплуатации 1 экз.
        • Коробка упаковочная 1 комплект