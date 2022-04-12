Неискрящий ключ для крышек бочек 2"и 3/4" Groz DRW/AL-01 GR44385

Ключ для бочек Groz DRW/AL-01 это простой и удобный в обращении инструмент, который используется для закрытия или открытия бочек посредством проворачивания их крышек. Ключ размерностью отверстий 2” и ¾” был отлит из алюминия, закален и прошел отпуск, что повысило его износостойкость и позволило исключить появление искр при эксплуатации. Поэтому можно смело купить ключ GROZ DRW/AL-01 для повседневной работы

Преимущества ключа безискрового GROZ DRW/AL-01