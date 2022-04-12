Неискрящий ключ для крышек бочек 2"и 3/4" Groz DRW/AL-01 GR44385
Арт. Х1248805
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Материал
|Сталь
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Тип
|ключ
- Ключ для бочек Groz DRW/AL-01 это простой и удобный в обращении инструмент, который используется для закрытия или открытия бочек посредством проворачивания их крышек. Ключ размерностью отверстий 2” и ¾” был отлит из алюминия, закален и прошел отпуск, что повысило его износостойкость и позволило исключить появление искр при эксплуатации. Поэтому можно смело купить ключ GROZ DRW/AL-01 для повседневной работы
Преимущества ключа безискрового GROZ DRW/AL-01
- Компактный
- Легкий
- Безопасный