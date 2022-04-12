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Неискрящий ключ для крышек бочек 2"и 3/4" Groz DRW/AL-01 GR44385
5.0
2
1 430 ₽
Оборудование для замены масла в коробке передач
    Неискрящий ключ для крышек бочек 2"и 3/4" Groz DRW/AL-01 GR44385
    Арт. Х1248805
    5.0
    2
    Неискрящий ключ для крышек бочек 2"и 3/4" Groz DRW/AL-01 GR44385
    Неискрящий ключ для крышек бочек 2"и 3/4" Groz DRW/AL-01 GR44385
    Неискрящий ключ для крышек бочек 2"и 3/4" Groz DRW/AL-01 GR44385
    Неискрящий ключ для крышек бочек 2"и 3/4" Groz DRW/AL-01 GR44385
    Неискрящий ключ для крышек бочек 2"и 3/4" Groz DRW/AL-01 GR44385
    Неискрящий ключ для крышек бочек 2"и 3/4" Groz DRW/AL-01 GR44385
      Неискрящий ключ для крышек бочек 2"и 3/4" Groz DRW/AL-01 GR44385
      Неискрящий ключ для крышек бочек 2"и 3/4" Groz DRW/AL-01 GR44385
      Неискрящий ключ для крышек бочек 2"и 3/4" Groz DRW/AL-01 GR44385
      Неискрящий ключ для крышек бочек 2"и 3/4" Groz DRW/AL-01 GR44385
      Неискрящий ключ для крышек бочек 2"и 3/4" Groz DRW/AL-01 GR44385
      Неискрящий ключ для крышек бочек 2"и 3/4" Groz DRW/AL-01 GR44385

      Неискрящий ключ для крышек бочек 2"и 3/4" Groz DRW/AL-01 GR44385

      1 430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1248805
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Материал
      		Сталь
      Тип
      		ключ
      Все характеристики
      1 430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключ для бочек Groz DRW/AL-01 это простой и удобный в обращении инструмент, который используется для закрытия или открытия бочек посредством проворачивания их крышек. Ключ размерностью отверстий 2” и ¾” был отлит из алюминия, закален и прошел отпуск, что повысило его износостойкость и позволило исключить появление искр при эксплуатации. Поэтому можно смело купить ключ GROZ DRW/AL-01 для повседневной работы

        Преимущества ключа безискрового GROZ DRW/AL-01

        • Компактный
        • Легкий
        • Безопасный