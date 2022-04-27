Съемник механический Sparta 200мм тройной 525405

Преимущества

Для быстрого удаления подшипников, втулок и колец с минимальным усилием

Силовой болт имеет шестигранный наконечник

Прост и удобен в работе

Надежный захват

При развороте вылет захватов меняется в 1,5 раза

Упоры на лапках имеют одинаковую ширину

Механический тройной съемник 200 мм SPARTA 525405 - специальное приспособление для безопасного снятия шкивов, колес, подшипников и пр. Упоры на трех лапах имеют одинаковую ширину. При развороте захватов инструмент может использоваться как внутренний съемник. Это обеспечивает универсальность в использовании.