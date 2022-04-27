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Съемник механический Sparta 200мм тройной 525405
5.0
2
1 430 ₽
Съемники
    Съемник механический Sparta 200мм тройной 525405
    Арт. Х13021212
    5.0
    2
    Съемник механический Sparta 200мм тройной 525405
    Съемник механический Sparta 200мм тройной 525405
    Съемник механический Sparta 200мм тройной 525405
    Съемник механический Sparta 200мм тройной 525405
    Съемник механический Sparta 200мм тройной 525405
      Съемник механический Sparta 200мм тройной 525405
      Съемник механический Sparta 200мм тройной 525405
      Съемник механический Sparta 200мм тройной 525405
      Съемник механический Sparta 200мм тройной 525405
      Съемник механический Sparta 200мм тройной 525405

      Съемник механический Sparta 200мм тройной 525405

      1 430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13021212
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      1 430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Механический тройной съемник 200 мм SPARTA 525405 - специальное приспособление для безопасного снятия шкивов, колес, подшипников и пр. Упоры на трех лапах имеют одинаковую ширину. При развороте захватов инструмент может использоваться как внутренний съемник. Это обеспечивает универсальность в использовании.

        Преимущества

        • Для быстрого удаления подшипников, втулок и колец с минимальным усилием
        • Силовой болт имеет шестигранный наконечник
        • Прост и удобен в работе
        • Надежный захват
        • При развороте вылет захватов меняется в 1,5 раза
        • Упоры на лапках имеют одинаковую ширину