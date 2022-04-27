Съемник механический Sparta 200мм тройной 525405
Арт. Х13021212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|сталь
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- Механический тройной съемник 200 мм SPARTA 525405 - специальное приспособление для безопасного снятия шкивов, колес, подшипников и пр. Упоры на трех лапах имеют одинаковую ширину. При развороте захватов инструмент может использоваться как внутренний съемник. Это обеспечивает универсальность в использовании.
Преимущества
- Для быстрого удаления подшипников, втулок и колец с минимальным усилием
- Силовой болт имеет шестигранный наконечник
- Прост и удобен в работе
- Надежный захват
- При развороте вылет захватов меняется в 1,5 раза
- Упоры на лапках имеют одинаковую ширину