Опрыскиватель Patriot PT 888A бензиновый

Преимущества

Мощность установленного двигателя 1.2 л.с.

Максимальная дальность распыления - 15 м

Ручной стартер

Большой бак для смеси объемом 25 л обеспечивает длительную работу распылителя Patriot PT 888A без дозаправки

Распылитель PATRIOT PT 888A - легкий компактный аппарат для быстрого внесения удобрений или бережного полива. Оснащен 2-тактным двигателем мощностью 0.9 кВт. Конструкция в виде ранца совмещает в себе вместительный рабочий резервуар - 25 литров и удобство транспортировки.