Опрыскиватель Patriot PT 888A бензиновый
Арт. X1903182945
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
- Распылитель PATRIOT PT 888A - легкий компактный аппарат для быстрого внесения удобрений или бережного полива. Оснащен 2-тактным двигателем мощностью 0.9 кВт. Конструкция в виде ранца совмещает в себе вместительный рабочий резервуар - 25 литров и удобство транспортировки.
Преимущества
- Мощность установленного двигателя 1.2 л.с.
- Максимальная дальность распыления - 15 м
- Ручной стартер
- Большой бак для смеси объемом 25 л обеспечивает длительную работу распылителя Patriot PT 888A без дозаправки