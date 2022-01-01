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Опрыскиватель Patriot PT 888A бензиновый
Найти аналог
Ранцевые опрыскиватели
    Опрыскиватель Patriot PT 888A бензиновый
    Арт. X1903182945
    Опрыскиватель Patriot PT 888A бензиновый

      Опрыскиватель Patriot PT 888A бензиновый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1903182945

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Распылитель PATRIOT PT 888A - легкий компактный аппарат для быстрого внесения удобрений или бережного полива. Оснащен 2-тактным двигателем мощностью 0.9 кВт. Конструкция в виде ранца совмещает в себе вместительный рабочий резервуар - 25 литров и удобство транспортировки.

        Преимущества

        • Мощность установленного двигателя 1.2 л.с.
        • Максимальная дальность распыления - 15 м
        • Ручной стартер
        • Большой бак для смеси объемом 25 л обеспечивает длительную работу распылителя Patriot PT 888A без дозаправки