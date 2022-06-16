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Отвертка-индикатор ТЕК 6885-48NS RFA101 (звуковая)
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка-индикатор ТЕК 6885-48NS RFA101 (звуковая)
    Арт. О00000013350
    5.0
    2
    Отвертка-индикатор ТЕК 6885-48NS RFA101 (звуковая)
    Отвертка-индикатор ТЕК 6885-48NS RFA101 (звуковая)
      Отвертка-индикатор ТЕК 6885-48NS RFA101 (звуковая)
      Отвертка-индикатор ТЕК 6885-48NS RFA101 (звуковая)

      Отвертка-индикатор ТЕК 6885-48NS RFA101 (звуковая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000013350
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ТЕК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Индикатор
      		Да
      Вес, кг
      		0.06
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Звуковая отвертка индикатор ТЕК 6885 48NS (RFA101) предназначена для использования в процессе проведения электромонтажных работ. Устройство однополюсного типа позволяет обнаружить напряжение переменного тока и найти скрытую проводку. Модель функционирует от батареек и имеет три режима с разными уровнями чувствительности, к которым относятся O — низкий, L — средний и H — высокий. Благодаря колпачку обеспечивается защита щупа от внешнего воздействия и повреждений. Посредством специальной прищепки отвертку можно закрепить на одежде или другом предмете для удобной транспортировки. Корпус произведен из качественного пластика, характеризующегося прочностью, устойчивостью к образованию деформации и износу.