Отвертка-индикатор ТЕК 6885-48NS RFA101 (звуковая)

Звуковая отвертка индикатор ТЕК 6885 48NS (RFA101) предназначена для использования в процессе проведения электромонтажных работ. Устройство однополюсного типа позволяет обнаружить напряжение переменного тока и найти скрытую проводку. Модель функционирует от батареек и имеет три режима с разными уровнями чувствительности, к которым относятся O — низкий, L — средний и H — высокий. Благодаря колпачку обеспечивается защита щупа от внешнего воздействия и повреждений. Посредством специальной прищепки отвертку можно закрепить на одежде или другом предмете для удобной транспортировки. Корпус произведен из качественного пластика, характеризующегося прочностью, устойчивостью к образованию деформации и износу.

