Свеча для 4-х такт. нижнеклап. двиг. Patriot G4RC

Преимущества

Размер резьбы - 14х1.25 мм

Длина резьбы - 9.5 мм

Размер шестигранника - 21 мм

Свеча G4RC PATRIOT 841102039 используется в четырехтактных нижнеклапанных двигателях различной бензотехники. Предназначена для создания искры в камере сгорания двигателя. Для нормальной работы необходимо следить за чистотой контактов свечи.