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Свеча для 4-х такт. нижнеклап. двиг. Patriot G4RC
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Свечи зажигания
    Свеча для 4-х такт. нижнеклап. двиг. Patriot G4RC
    Арт. X1861250641
    Свеча для 4-х такт. нижнеклап. двиг. Patriot G4RC

      Свеча для 4-х такт. нижнеклап. двиг. Patriot G4RC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1861250641

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тактность двигателя
      		4-х тактный
      Размер шестигранника, мм
      		21
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Свеча G4RC PATRIOT 841102039 используется в четырехтактных нижнеклапанных двигателях различной бензотехники. Предназначена для создания искры в камере сгорания двигателя. Для нормальной работы необходимо следить за чистотой контактов свечи.

        Преимущества

        • Размер резьбы - 14х1.25 мм
        • Длина резьбы - 9.5 мм
        • Размер шестигранника - 21 мм