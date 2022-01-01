Свеча для 4-х такт. нижнеклап. двиг. Patriot G4RC
Арт. X1861250641
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тактность двигателя
|4-х тактный
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Размер шестигранника, мм
|21
- Свеча G4RC PATRIOT 841102039 используется в четырехтактных нижнеклапанных двигателях различной бензотехники. Предназначена для создания искры в камере сгорания двигателя. Для нормальной работы необходимо следить за чистотой контактов свечи.
Преимущества
- Размер резьбы - 14х1.25 мм
- Длина резьбы - 9.5 мм
- Размер шестигранника - 21 мм