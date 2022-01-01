Перчатки Ansell БАЙ-КОЛОР 87-900 цв, зел-желт мт. латекс/неопрен, 7.5-8 (пара)
Арт. X132804139
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Австралия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|от химических воздействий, хозяйственные
- Обладают высокой устойчивостью к воздействию кислот (до 80%) и щелочей (40%), солей, спиртов, неорганических растворителей. Обеспечивают прекрасный захват на сухих и влажных поверхностях. Изготавливаются из смеси латекса с неопреном. Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук. Имеют рифленую поверхность для обеспечения более надежного захвата. Ароматизированы ванилью. Предпочтительное применение: сборочные работы в авиационной промышленности, производство батарей, химическая промышленность, производство электронного оборудования.
Преимущества
- Смесь латекса с неопреном обеспечивает надежную защиту от широкого спектра химических веществ
- Двойная обработка обеспечивает двойную защиту
- Крайне надежная устойчивость к воздействию солей, моющих средств
- Тяжелые по весу перчатки без основы, с рельефной ромбической отделкой
- Прочные и долговечные, с прекрасным захватом на сухих и влажных поверхностях
- Качественная мягкая подкладка из чистого хлопка
- Помогает уменьшить опасность раздражения кожи
- AQL: 0,65 (EN374)