Перчатки Ansell БАЙ-КОЛОР 87-900 цв, зел-желт мт. латекс/неопрен, 7.5-8 (пара)

Преимущества

Смесь латекса с неопреном обеспечивает надежную защиту от широкого спектра химических веществ

Двойная обработка обеспечивает двойную защиту

Крайне надежная устойчивость к воздействию солей, моющих средств

Тяжелые по весу перчатки без основы, с рельефной ромбической отделкой

Прочные и долговечные, с прекрасным захватом на сухих и влажных поверхностях

Качественная мягкая подкладка из чистого хлопка

Помогает уменьшить опасность раздражения кожи

AQL: 0,65 (EN374)

Обладают высокой устойчивостью к воздействию кислот (до 80%) и щелочей (40%), солей, спиртов, неорганических растворителей. Обеспечивают прекрасный захват на сухих и влажных поверхностях. Изготавливаются из смеси латекса с неопреном. Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук. Имеют рифленую поверхность для обеспечения более надежного захвата. Ароматизированы ванилью. Предпочтительное применение: сборочные работы в авиационной промышленности, производство батарей, химическая промышленность, производство электронного оборудования.