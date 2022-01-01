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Перчатки Ansell БАЙ-КОЛОР 87-900 цв, зел-желт мт. латекс/неопрен, 7.5-8 (пара)
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Рабочие перчатки
    Перчатки Ansell БАЙ-КОЛОР 87-900 цв, зел-желт мт. латекс/неопрен, 7.5-8 (пара)
    Арт. X132804139
    Перчатки Ansell БАЙ-КОЛОР 87-900 цв, зел-желт мт. латекс/неопрен, 7.5-8 (пара)
    Перчатки Ansell БАЙ-КОЛОР 87-900 цв, зел-желт мт. латекс/неопрен, 7.5-8 (пара)
    Перчатки Ansell БАЙ-КОЛОР 87-900 цв, зел-желт мт. латекс/неопрен, 7.5-8 (пара)
    Перчатки Ansell БАЙ-КОЛОР 87-900 цв, зел-желт мт. латекс/неопрен, 7.5-8 (пара)
      Перчатки Ansell БАЙ-КОЛОР 87-900 цв, зел-желт мт. латекс/неопрен, 7.5-8 (пара)
      Перчатки Ansell БАЙ-КОЛОР 87-900 цв, зел-желт мт. латекс/неопрен, 7.5-8 (пара)
      Перчатки Ansell БАЙ-КОЛОР 87-900 цв, зел-желт мт. латекс/неопрен, 7.5-8 (пара)
      Перчатки Ansell БАЙ-КОЛОР 87-900 цв, зел-желт мт. латекс/неопрен, 7.5-8 (пара)

      Перчатки Ansell БАЙ-КОЛОР 87-900 цв, зел-желт мт. латекс/неопрен, 7.5-8 (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132804139

      Характеристики

      Производитель
      		Ansell
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Австралия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		от химических воздействий, хозяйственные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Обладают высокой устойчивостью к воздействию кислот (до 80%) и щелочей (40%), солей, спиртов, неорганических растворителей. Обеспечивают прекрасный захват на сухих и влажных поверхностях. Изготавливаются из смеси латекса с неопреном. Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук. Имеют рифленую поверхность для обеспечения более надежного захвата. Ароматизированы ванилью. Предпочтительное применение: сборочные работы в авиационной промышленности, производство батарей, химическая промышленность, производство электронного оборудования.

        Преимущества

        • Смесь латекса с неопреном обеспечивает надежную защиту от широкого спектра химических веществ
        • Двойная обработка обеспечивает двойную защиту
        • Крайне надежная устойчивость к воздействию солей, моющих средств
        • Тяжелые по весу перчатки без основы, с рельефной ромбической отделкой
        • Прочные и долговечные, с прекрасным захватом на сухих и влажных поверхностях
        • Качественная мягкая подкладка из чистого хлопка
        • Помогает уменьшить опасность раздражения кожи
        • AQL: 0,65 (EN374)