Перчатки спилковые Мустанг комбинированные 1312 (пара)

Преимущества

Отделка высококачественным спилком рабочей поверхности ладони, большого и указательного пальцев

Наивысшие показатели по стойкости к истиранию и механической прочности

Перчатки "Мустанг" выполнены из х/б-ткани и спилка защищают руки работника от механических повреждений. Применяются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и в быту при выполнении работ с грубыми материалами.