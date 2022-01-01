Перчатки спилковые Мустанг комбинированные 1312 (пара)
Арт. Х15382
Характеристики
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|строительные, хозяйственные
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Материал
|хлопок, спилок
- Перчатки "Мустанг" выполнены из х/б-ткани и спилка защищают руки работника от механических повреждений. Применяются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и в быту при выполнении работ с грубыми материалами.
Преимущества
- Отделка высококачественным спилком рабочей поверхности ладони, большого и указательного пальцев
- Наивысшие показатели по стойкости к истиранию и механической прочности