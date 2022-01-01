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Перчатки спилковые Мустанг комбинированные 1312 (пара)
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Спилковые перчатки
    Перчатки спилковые Мустанг комбинированные 1312 (пара)
    Арт. Х15382
    Перчатки спилковые Мустанг комбинированные 1312 (пара)
    Перчатки спилковые Мустанг комбинированные 1312 (пара)
    Перчатки спилковые Мустанг комбинированные 1312 (пара)
      Перчатки спилковые Мустанг комбинированные 1312 (пара)
      Перчатки спилковые Мустанг комбинированные 1312 (пара)
      Перчатки спилковые Мустанг комбинированные 1312 (пара)

      Перчатки спилковые Мустанг комбинированные 1312 (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15382

      Характеристики

      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		строительные, хозяйственные
      Материал
      		хлопок, спилок
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Перчатки "Мустанг" выполнены из х/б-ткани и спилка защищают руки работника от механических повреждений. Применяются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и в быту при выполнении работ с грубыми материалами.

        Преимущества

        • Отделка высококачественным спилком рабочей поверхности ладони, большого и указательного пальцев
        • Наивысшие показатели по стойкости к истиранию и механической прочности